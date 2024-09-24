Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы, — Ермак

Руководитель Офиса президента призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны России и увеличивать инвестиции в производство украинского оружия.

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Приглашение Украины в Североатлантический альянс является частью плана победы, который включает военную и дипломатическую составляющие. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

По его словам, план победы Украины содержит четкое видение шагов к справедливому и длительному миру.

Он отметил, что Украина должна иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина прекратить боевые действия.

"Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию. Украина нарастила производство оружия в шесть раз", — сообщил руководитель ОП.

Однако для окончательной победы необходимы дополнительные ресурсы, технологии и время на изготовление всего необходимого. Ермак призвал союзников увеличить и ускорить поставки военной помощи, включая средства ПВО, дроны, системы РЭБ, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды.

Также была отмечена важность увеличения инвестиций в производство украинского оружия и разрешения на удары по территории РФ.

"Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я так же призвал партнеров не обращать внимания на угрозы об эскалации со стороны РФ", — резюмировал Ермак.

Напомним, 26 сентября в США президент Владимир Зеленский презентует план победы. В интервью изданию New Yorker глава государства заявил, что документ предусматривает завершение войны без сотрудничества с Россией. По его словам, сейчас Украина живет по плану "Б", к которому ее принудили действия партнеров. План "А" — это достижение справедливого мира после того, как Москву принудят к переговорам.

23 сентября The Times опубликовало материал, в котором говорится, что план Зеленского не предусматривает немедленного вступления Украины в НАТО, но гарантирует безопасность для предотвращения нового вторжения. Кроме того, Киев планирует продолжать операцию в Курской области пока ВС РФ будут оставаться на территории Украины.