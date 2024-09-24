Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги, — Єрмак

Керівник Офісу президента закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії і збільшувати інвестиції у виробництво української зброї.

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Запрошення України до Північноатлантичного альянсу є частиною плану перемоги, який включає військову та дипломатичну складові. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

За його словами, план перемоги України містить чітке бачення кроків до справедливого й тривалого миру.

Він зазначив, що Україна повинна мати перевагу на полі бою, аби змусити президента РФ Володимира Путіна припинити бойові дії.

"Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію. Україна наростила виробництво зброї в шість разів", — повідомив керівник ОП.

Однак для остаточної перемоги необхідні додаткові ресурси, технології й час на виготовлення всього необхідного. Єрмак закликав союзників збільшити та пришвидшити постачання військової допомоги, включно із засобами ППО, дронами, системами РЕБ, далекобійними системами та артилерійськими снарядами.

Також було наголошено на важливості збільшення інвестицій у виробництво української зброї та дозволу на удари по території РФ.

"Запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги. Я так само закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку РФ", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, 26 вересня у США президент Володимир Зеленський презентує план перемоги. В інтерв'ю виданню New Yorker глава держави заявив, що документ передбачає завершення війни без співпраці з Росією. За його словами, зараз Україна живе по плану "Б", до якого її примусили дії партнерів. План "А" — це досягнення справедливого миру після того, як Москву примусять до переговорів.

23 вересня The ​​Times опублікувало матеріал, у якому йдеться, що план Зеленського не передбачає негайного вступу України в НАТО, але гарантує безпеку для запобігання новому вторгненню. Крім того, Київ планує продовжувати операцію в Курській області поки ЗС РФ залишатимуться на території України.