"Зеленський став реалістом": план перемоги виявився скоріше "планом виживання", — The Times

За інформацією ЗМІ, план передбачає, що ЗСУ продовжуватимуть наступати на Курському напрямку, поки Росія не виведе війська з території України. Повідомляється, що Київ добивається рішення Вашингтону, яке дозволить "завдати болю" президенту РФ Володимиру Путіну.

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Україна очікує на "прощальний подарунок" від президента США Джо Байдена перед тим, як його замінить наступник. Про це йдеться у матеріалі The ​​Times, опублікованому 23 вересня.

Президент Володимир Зеленський здійснив багато поїздок в США, щоб підтримувати опір повномасштабному вторгненню ЗС РФ. Зазвичай він повертався з обіцянками щодо нової зброї та допомоги економіці, а також "улесливими словами" про героїчну боротьбу українців за справу вільного Заходу.

Однак, як зазначається, місія цього тижня — не просто ввічливість, а шанс попрощатись з Байденом перед завершенням його президентського терміну. Ця дипломатія є "останньою надією" Зеленського отримати дозвіл на далекобійні удари по Росії західною зброєю. Очікується, що атаки вглиб країни-агресорки змусять її до переговорів.

У виданні пояснили, що в разі перемоги на виборах республіканця Дональда Трампа підтримка США може припинитись. Його ж суперниця Камала Гарріс ставиться обережно "до всього, що можна витлумачити як різке загострення війни".

Байден має "вікно можливостей" до січня. Якщо використати цей час розумно, він може змусили президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Зокрема, військовій машині Кремля можуть "серйозно зашкодити" удари ракетами Storm Shadow, але поки Вашингтон не дав "зеленого світла" на них.

"Цінність дозволу на такі місії зрозуміла. Україна вже використовує те, що має під рукою, для ударів по складах боєприпасів на території Росії", — підкреслили журналісти.

Вважається, що нещодавно Сили оборони завдали трьох ударів, знищивши тисячі тонн ворожих боєприпасів. У тому числі — потяг з КНДР, наповнений снарядами для окупантів. Зазначається, що самі по собі ці операції вирішальними не є, але вони перешкоджають планам РФ.

У статті йдеться, що раптовий прорив у Курську область також має на меті покращити переговорну позицію України. Однак Байдену необхідно пояснити, що США не намагаються втягнути у нескінченну війну, а скоріше "завдати болю" Путіну.

Очільник Кремль може не мати чіткого розуміння, як розвиватиметься війна після зими. Однак її продовження може означати мобілізацію ще 300 тисяч осіб.

"Це ще більше виснажить економіку Росії, яка і так відчуває нестачу робочої сили. З кожним місяцем бойових дій Росія бідніє", — підкреслили автори матеріалу.

Союзники попросили Зеленського презентувати план перемоги, який виправдає продовження підтримки. Саме він 26 вересня буде представлений Байдену.

За даними ЗМІ, план не передбачає негайного вступу України в НАТО. Натомість він гарантує безпеку для запобігання новому вторгненню. Київ планує продовжувати наступ на Курщині, поки ЗС РФ залишатимуться на українській території. Також план включає досконалішу зброю для постійного стримання Росії, більше фінансової підтримки Заходу для відновлення інфраструктури та "лікування" економіки.

"Це не стільки про перемогу, скільки план виживання — пан Зеленський став реалістом. Наскільки пан Путін може поступитися, невідомо, але ясно те, що Україну потрібно тримати в боротьбі. Якщо ні, то Захід теж буде в програші", — додали у виданні.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найбільшим продавцем в історії". Він підкреслив, що з кожної поїздки у США лідер повертається з грошима.

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни ближче, ніж здається. Він наголосив, що "дуже важливо" зміцнити Україну.