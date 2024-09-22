"Жахлива думка": Зеленський назвав наслідки відмови Байдена підтримати план перемоги

Якщо чинний президент США Джо Байден відмовиться від плану перемоги Україн, це означає, що він підтримає тривалу війну з великою кількістю загиблих, пояснив президент Володимир Зеленський. Особливість цього плану — відсутність участі РФ.

Related video

Україна втілює у життя план, який має на меті показати, що РФ насправді не буде вести ніяких перемовин про мир. Дії партнерів України до початку війни (надання максимальної кількості зброї) могли б зупинити росіян, але цього не було зроблено. Про пропозицію, яку везе у США президент України Володимир Зеленський, ідеться у його інтерв'ю виданню New Yorker.

Журналіст навів слова президента Зеленського, який пояснив, що саміти миру мали показати партнерам та іншим країнам світу, що РФ насправді не планує ніяких перемовин. Відмова від участі у другому саміті це довела. Новий план передбачає, як завершити війну без участі країни-агресора, і саме цей план він покаже Джо Байдену. Зі слів президента, зараз Україна діє по плану "Б", до якого її примусили дії партнерів. План "А" — це досягнення справедливого миру після того, як Кремль примусять до переговорів.

"Ми роками живемо в плані Б. Зараз я пропоную новий план А. Якщо ви не хочете, щоб ця війна затягувалася, ми пропонуємо вам план зміцнення України. Цей план розроблений, перш за все, з урахуванням підтримки Байдена. Якщо він не хоче це підтримувати, я не можу його змусити. Якщо він відмовиться, тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б. І це прикро", — наголосив президент.

Зеленський додав, що означатиме, що Байден відповість на його пропозицію миру словом "ні". З його слів, це "жахлива думка", яка говорить про те, що США не хоче перемогти РФ і готові підтримувати ідею тривалої війни, яка забере життя "величезної кількості людей".

Мирні переговори — деталі "плану перемоги"

Зазначимо, пресслужба Білого дому повідомила, що Зеленський 26 вересня зустрінеться з президентом Джо Байденом. Також передбачене спілкування з віцепрезиденткою та кандидаткою на президентську посаду Камалою Гарріс та з її суперником, республіканцем Дональдом Трампом. Головна тема розмови — план перемоги, який має призвести до закінчення війни.

Зеленський не повідомляв деталі плану перемоги, лише в цілому пояснював, про що у ньому ідеться. У ньому може іти мова про питання безпеки, графік вступу до НАТО, зростання поставок зброї та скасування обмежень на застосування західних далекобійних ракет. Крім того, свою роль має зіграти прорив в Курську область. На думку українських політиків, контроль України 1 300 кв. км російської території має переконати Кремль у необхідності перемовин.

Тим часом з'явилась заява Росії щодо можливої участі у другому мирному саміті. Речниця МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що країна-агресор не планує брати у ньому участь.

Нагадуємо, 22 вересня аналітики видання The Washington Post розповіли про "червоні лінії" Кремля, страхи президента Володимира Путіна і те, як він відповість на застосування західної зброї.