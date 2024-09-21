Росія не планує брати участь у другому Саміті миру, — Захарова

Спікерка російського МЗС вважає це спробою "пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію". Втім, росіяни не відмовляються від дипломатичного "врегулювання кризи".

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Росія не планує брати участь у другому Глобальному саміті миру, який Україна хоче провести цієї осені. Про це повідомила спікерка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Представники Росії в жодних зустрічах у рамках "бюргенштокського процесу" участі не брали і брати участь не збираються. Сам цей процес нічого спільного з врегулюванням не має. Це черговий прояв шахрайства англосаксів та їхніх українських маріонеток", — зазначила Захарова.

За словами спікерки російського МЗС, другий Саміт миру має на меті "протягнути абсолютно нежиттєздатну "формулу Зеленського", щоб світова більшість підтримала її.

Зокрема, Захарова вважає це спробою "пред'явити Росії ультиматум про капітуляцію".

Втім, росіяни не відмовляються від дипломатичного "врегулювання кризи" та готові до обговорення пропозицій, які враховують геополітичні реалії. Також Захарова нагадала про ініціативу президента РФ Володимира Путіна від 14 червня. У пропозиції Москви йшлося про те, що ЗСУ мають покинути повністю території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також відмовитися від своїх амбіцій стосовно членства в НАТО.

Окрім цього, спікерка МЗС РФ звинуватила Україну і Захід у бажанні продовжувати війну, і нібито підтвердженням цьому є "бандитське вторгнення ЗСУ в Курську область" і "дозвіл, який просить Зеленський, на удари вглиб Росії".

"Це — продовження терору проти населення нашої країни. Ми з терористами розмовляти не будемо", — зазначила Захарова.

Нагадаємо, чого очікувати від другого Саміту миру.

Також Фокус писав про план перемоги України у війні, який планують закінчити до листопада 2024.