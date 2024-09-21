Россия не планирует участвовать во втором Саммите мира, — Захарова

Спикер российского МИДа считает это попыткой "предъявить России ультиматум о капитуляции". Впрочем, россияне не отказываются от дипломатического "урегулирования кризиса".

Related video

Россия не планирует участвовать во втором Глобальном саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" участия не принимали и принимать участие не собираются. Сам этот процесс ничего общего с урегулированием не имеет. Это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток", — отметила Захарова.

По словам спикера российского МИДа, второй Саммит мира имеет целью "протянуть абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского", чтобы мировое большинство поддержало ее.

В частности, Захарова считает это попыткой "предъявить России ультиматум о капитуляции".

Впрочем, россияне не отказываются от дипломатического "урегулирования кризиса" и готовы к обсуждению предложений, которые учитывают геополитические реалии. Также Захарова напомнила об инициативе президента РФ Владимира Путина от 14 июня. В предложении Москвы говорилось о том, что ВСУ должны покинуть полностью территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от своих амбиций относительно членства в НАТО.

Кроме этого, спикер МИД РФ обвинила Украину и Запад в желании продолжать войну, и якобы подтверждением этому является "бандитское вторжение ВСУ в Курскую область" и "разрешение, которое просит Зеленский, на удары вглубь России".

"Это — продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем", — отметила Захарова.

Напомним, чего ожидать от второго Саммита мира.

Также Фокус писал о плане победы Украины в войне, который планируют закончить до ноября 2024 года.