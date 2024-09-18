План победы Украины в войне полностью готов, — Зеленский (видео)

Ранее СМИ сообщали, что план предусматривает замораживание войны, но в ОП такие слухи опровергли. По другой информации, документ включает перечень того, что нужно ВСУ для победы над российским войском.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что план победы уже полностью готов. Об этом известно из вечернего обращения, опубликованного 18 сентября.

Видеообращение Владимира Зеленского

Лидер рассказал, что все пункты и ключевые акценты плана победы уже проработаны, а также определены необходимые приложения с деталями.

"Самое главное теперь — решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакой заморозки войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украине, как и Европе, нужна "надежная и длительная безопасность". Также президент сообщил, что готовятся встречи с партнерами и переговоры.

"Приоритет — не только реализовать все, о чем мы уже договорились, и что пока тормозится на этапе логистики, но и более стратегические вещи. Есть четкие задачи по комплектации бригад — это техника, это обучение", — отметил он.

План победы Украины: что известно

Зеленский обещал представить план победы ко второму саммиту мира. Немецкое издание Bild информировало, что там якобы указана готовность Украины принять "локальное прекращение огня" и "временное замораживание ситуации". Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал эту информацию фейком. Он отметил, что "Минск-3 или любой другой никто россиянам не подарит".

По другим данным из СМИ, план победы будет включать подробный перечень ресурсов, необходимых для завершения войны. В частности, речь идет о разрешении на дальнобойные удары по РФ, инвестиции в производство оружия в Украине и потребности в военной помощи.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк также уверял, что план не предусматривает замораживания войны, прекращения огня или передачи территорий РФ. Он напомнил, что Зеленский имеет четкую позицию по завершению войны и на уступки не пойдет.