Никакого замораживания и передачи территории РФ: в ОП рассказали о плане победы Зеленского

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, на какие условия для достижения мира Украина не согласится, а также поделился, входит ли Курская область в план победы.

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Никакого плана по прекращению войны, в котором речь шла бы о замораживании конфликта, прекращении огня или передаче каких-либо территорий России, на сегодня не существует. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для телеканала "Настоящее Время".

Он напомнил, что президент Украины неоднократно высказывал четкую позицию — никакой заморозки конфликта, поскольку это не приведет к завершению войны, а лишь позволит России накопить ресурсы для новых атак на Украину. Подоляк подчеркнул, что не может быть никаких уступок по территориям или остановки боевых действий.

Официальная позиция Киева остается неизменной: война должна завершиться поражением России, которое можно "обеспечить определенным количеством оружия как такового".

Он также отметил, что Курская операция является частью "плана победы" и демонстрирует возможность эффективных действий Украины на территории России.

"Это, во-первых, существенно будет влиять на те социальные настроения, которые есть в России. Во-вторых, это будет существенно давить на путинское окружение и вести к финалу этой войны", — убежден Подоляк.

Советник руководителя ОП отметил, что западные союзники стремятся к доминированию международного права, но для этого Россия должна потерпеть тактические или стратегические поражения.

"Как раз таки неправильный финал этой войны приведет к эскалации ситуации не только в Восточной Европе, но и в Европе в целом, и это очевидно для наших западных союзников. Другой вопрос — бюрократия, скорость принятия решений, готовность действительно перестать прятаться за вот этими мифическими "красными линиями", точнее рассуждать о них, и так далее. Но с этим работает украинская дипломатия, президент Украины интенсивно говорит об этом на разных площадках", — добавил Подоляк.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Фариду Закарии заявил, что планирует представить план победы Джо Байдену, который состоит из четырех ключевых пунктов, а также одного дополнительного.

Немецкое издание Bild писало, что стратегия, которую представит американскому президенту Зеленский, предусматривает прекращение огня на некоторых участках фронта и временное замораживание ситуации. Позже в ОП эти заявления опровергли.