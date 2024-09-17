Ніякого заморожування і передавання території РФ: в ОП розповіли про план перемоги Зеленського

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, на які умови для досягнення миру Україна не погодиться, а також поділився, чи входить Курська область до плану перемоги.

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Жодного плану щодо припинення війни, в якому йшлося б про заморожування конфлікту, припинення вогню або передавання будь-яких територій Росії, на сьогодні не існує. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для телеканалу "Настоящее Время".

Він нагадав, що президент України неодноразово висловлював чітку позицію — жодного заморожування конфлікту, оскільки це не призведе до завершення війни, а лише дасть змогу Росії накопичити ресурси для нових атак на Україну. Подоляк підкреслив, що не може бути жодних поступок щодо територій чи зупинення бойових дій.

Офіційна позиція Києва залишається незмінною: війна має завершитися поразкою Росії, яку можна "забезпечити певною кількістю зброї як такої".

Він також зазначив, що Курська операція є частиною "плану перемоги" і демонструє можливість ефективних дій України на території Росії.

"Це, по-перше, суттєво впливатиме на ті соціальні настрої, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни", — переконаний Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що західні союзники прагнуть домінування міжнародного права, але для цього Росія повинна зазнати тактичних чи стратегічних поразок.

"Якраз таки неправильний фінал цієї війни призведе до ескалації ситуації не тільки у Східній Європі, а й у Європі загалом, і це очевидно для наших західних союзників. Інше питання — бюрократія, швидкість ухвалення рішень, готовність дійсно перестати ховатися за ось цими міфічними "червоними лініями", точніше міркувати про них, і так далі. Але з цим працює українська дипломатія, президент України інтенсивно говорить про це на різних майданчиках", — додав Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії заявив, що планує представити план перемоги Джо Байдену, який складається з чотирьох ключових пунктів, а також одного додаткового.

Німецьке видання Bild писало, що стратегія, яку представить американському президенту Зеленський, передбачає припинення вогню на деяких ділянках фронту і тимчасове заморожування ситуації. Пізніше в ОП ці заяви спростували.