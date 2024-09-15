Чотири основні пункти і плюс один: Зеленський покаже Байдену план перемоги України (відео)

Зі слів президента, план включає питання безпеки, геополітичну роль України, економічну підтримку, а також військову допомогу. Зеленський наголосив, що Україна повинна мати свободу в тому, як використовувати ці ресурси та підтримку.

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Президент Володимир Зеленський планує представити президенту США Джо Байдену свій план перемоги, який складається з чотирьох ключових пунктів, а також одного додаткового, що буде необхідний Україні після закінчення війни. Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, яке було опубліковане у неділю, 15 вересня.

Зеленський зазначив, що буде говорити з лідером Білого дому про те, як посилити позиції України перед другим Самітом миру, "інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну".

За словами президента, перемога для України означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".

"Тому я підготував кілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом. Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові", — розказав Зеленський.

Президент також заявив, що має намір поділитися цим планом не лише з Джо Байденом, але й із кандидатами на пост президента США — Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, а також з Конгресом США, щоб забезпечити прозорість і підтримку міжнародних партнерів.

Нагадаємо, 14 вересня німецьке видання Bild Німецьке видання написало, що президент Володимир Зеленський під час візиту до США може заявити про готовність погодитися на локальне припинення вогню на певних ділянках фронту і таким чином тимчасово заморозити ситуацію.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин запевнив, що Bild поширив фейк і "Мінськ-3" або будь-який подібний договір ніхто росіянам не подарує". Речник МЗС Георгій Тихий також зазначив, що Україна не планує погоджуватися на будь-яке заморожування війни.