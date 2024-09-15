"Тимчасове заморожування": Зеленський представить у США "стратегію війни", ЗМІ дізналися короткий план

Мирна частина стратегії, за словами джерел Bild, передбачає згоду Києва на припинення вогню на деяких ділянках фронту. Але є й інший бік медалі: український лідер вимагатиме зброю для ударів по території Росії.

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США, запланованого найближчим часом, презентує "стратегію війни" нинішньому американському президенту Джо Байдену і двом його можливим наступникам: Камалі Гарріс і Дональду Трампу. У плани Києва входить готовність тимчасово заморозити ситуацію, пише німецький таблоїд Bild із посиланням на урядові джерела.

"Україна згодна на припинення вогню на деяких ділянках фронту і тимчасове заморожування ситуації в плані, який Зеленський передасть Байдену, Гарріс і Трампу. План перемоги має привести до переломного моменту", — вказують співрозмовники.

Дедалі більше західних чиновників ставлять питання: чи зможе Україна виграти війну з Росією? У Києві переконані в перемозі, але тільки якщо Захід підтримає українську стратегію, кажуть обізнані особи.

За інформацією Bild, крім мирного аспекту, стратегія Зеленського включає вимогу дозволити ЗСУ застосовувати західну зброю по цілях на території Росії.

"Зеленський хоче покласти все на одну карту і спробувати домогтися перелому на полі бою", — прокоментував план українського президента Карло Масала, військовий експерт з Університету Бундесверу в Мюнхені.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно засумнівався в заявах кандидата в президенти США Дональда Трампа про швидке завершення війни в Україні. Це можуть бути лише "передвиборчі обіцянки", вважає Зеленський.

Трамп раніше звинувачував Байдена в тому, що Росія вторглася в Україну. Трамп говорив, що його дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним "допомогли б запобігти конфлікту".