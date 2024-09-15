"Временная заморозка": Зеленский представит в США "стратегию войны", СМИ узнали краткий план

Мирная часть стратегии, по словам источников Bild, предполагает согласие Киева прекратить огонь на некоторых участках. Но есть и другая сторона медали: украинский лидер потребует оружие для ударов по территории России.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США, запланированного в ближайшее время, представит "стратегию войны" нынешнему американскому президенту Джо Байдену и двум его возможным преемникам: Камалле Харрис и Дональду Трампу. В планы Киева входит готовность временно заморозить ситуацию, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на правительственные источники.

"Украина согласна на прекращение огня на некоторых участках фронта и временное замораживание ситуации в плане, который Зеленский передаст Байдену, Харрис и Трампу. План победы должен привести к переломному моменту", — указывают собеседники.

Все больше западных чиновников задаются вопросом: сможет ли Украина выиграть войну с Россией? В Киеве убеждены в победе, но только если Запад поддержит украинскую стратегию, говорят осведомленные лица.

По информации Bild, кроме мирного аспекта, стратегия Зеленского включает требование разрешить ВСУ применять западное оружие по целям на территории России.

"Зеленский хочет положить все на одну карту и попытаться добиться перелома на поле боя", — прокомментировал план украинского президента Карло Масала, военный эксперт из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Напомним, Зеленский недавно усомнился в заявлениях кандидата в президенты США Дональда Трампа о быстром завершении войны в Украине. Это могут быть лишь "предвыборные обещания", полагает Зеленский.

Трамп ранее обвинял Байдена в том, что Россия вторглась в Украину. Трамп говорил, что его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным "помогли бы предотвратить конфликт".