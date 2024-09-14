"Предвыборные заявления иногда не очень реальны": Зеленский о громких словах Трампа по Украине

Президент отметил, что подобные высказывания американского политика заставили украинцев понервничать, однако в личном общении тот обещал поддерживать Киев в войне.

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Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа — лишь "предвыборные заявления", которые могут не отражать его фактическую политику в случае избрания. Об этом отметил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Моя позиция заключается в том, что предвыборный период и предвыборные заявления — это предвыборные заявления. Иногда они не очень реальны", — сказал президент Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский назвал заявления Дональда Трампа об окончании российско-украинской войны в течение 24 часов политической риторикой.

"Я не могу понять этого на сегодняшний день, потому что не знаю деталей; что он имеет в виду и что это означает", — сказал Владимир Зеленский о плане американского политика.

Президент Украины добавил, что во время личного разговора с Дональдом Трампом пару месяцев назад кандидат в президенты США был благосклонен и пообещал поддерживать Украину.

"У нас состоялся хороший разговор... Это было, я думаю, два месяца назад. Он сказал, что окажет нам большую поддержку, что он понимает, как трудно выжить во время войны, и он сделает все, чтобы усилить Украину... Именно поэтому я хочу поделиться этим планом ("планом победы" в войне — ред.), чтобы услышать его реакцию", — отметил глава государства.

Напомним, что во время недавних дебатов кандидатов в президенты США Дональд Трамп отдельное внимание уделил Украине. Он отметил, что в случае его выигрыша на прошлых выборах российско-украинская война не началась бы вообще. При таком развитии событий Владимир Путин оставался бы в Москве и не терял бы своих солдат в Украине. Тогда Трамп отметил, что знает и Владимира Зеленского, и Владимира Путина. Именно поэтому он может быстро закончить войну.

Это не первое подобное заявление от Дональда Трампа. Ранее он утверждал, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы президентом США был бы не Джо Байден. Его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы предотвратить конфликт.