"Что-то сделал с Россией": Трамп обвинил Байдена во вторжении Путина в Украину

По словам Трампа, его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы предотвратить полномасштабны военный конфликт.

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском обвинил теперешнего главу Белого дома Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину. Трансляция беседы прошла в социальной сети X (ранее Twitter).

Трамп заявил, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы президентом США был бы не Джо Байден. Он заявил, что его дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы предотвратить конфликт.

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"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня", — сказал Трамп.

По его словам, он не раз говорил с Путиным об Украине и предостерегал его от вторжения, прямо просил не делать этого. Также Трамп отметил, что РФ не стала бы вторгаться в Украину, если бы не риторика Байдена.

"Знаете, Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов, что он (Путин, — ред.) когда-либо вторгнется. А когда я ушел, они (россияне, — ред.) начали формировать большие армии на своей границе с Украиной, верно?" — отметил Трамп.

Он заявил, что в тот момент подумал, что РФ делает это для того, чтобы "договориться".

Трамп заявил, что глубоко понимает политических лидеров Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына. По его словам, они с недоверием относятся к нынешнему руководству США, включая как Байдена, так и кандидата от демократов Камалу Харрис.

Напомним, кандидат в вице-президенты США от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс попал в скандал. Политик в частных разговорах негативно описывал свою неприязнь к украинскому правительству и рассуждал об ответственности за взрывы на газопроводах Nord Stream.

Кроме того, ранее Трамп сделал заявление относительно возможной встречи президента Украины Зеленского и Путина. Он уверен, что может закончить полномасштабные боевые действия в Украине звонком к обоим руководителям государств.