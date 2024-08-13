"Щось зробив із Росією": Трамп звинуватив Байдена у вторгненні Путіна в Україну

За словами Трампа, його дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним могли б запобігти повномасштабному військовому конфлікту.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у розмові з мільярдером Ілоном Маском звинуватив теперішнього главу Білого дому Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася в Україну. Трансляція бесіди пройшла в соціальній мережі X (раніше Twitter).

Трамп заявив, що Росія не вторглася б в Україну, якби президентом США був би не Джо Байден. Він заявив, що його дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним могли б запобігти конфлікту.

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"Розмова" Трампа і Маска почалася із запізненням через масштабну DDOS-атаку (фото)

"Я дуже добре ладнав із Путіним, і він поважав мене", — сказав Трамп.

За його словами, він неодноразово говорив із Путіним про Україну і застерігав його від вторгнення, прямо просив не робити цього. Також Трамп зазначив, що РФ не стала б вторгатися в Україну, якби не риторика Байдена.

"Знаєте, Байден щось зробив із Росією. Не було жодних шансів, що він (Путін, — ред.) коли-небудь вторгнеться. А коли я пішов, вони (росіяни, — ред.) почали формувати великі армії на своєму кордоні з Україною, вірно?" — зазначив Трамп.

Він заявив, що в той момент подумав, що РФ робить це для того, щоб "домовитися".

Трамп заявив, що глибоко розуміє політичних лідерів Володимира Путіна і главу КНДР Кім Чен Ина. За його словами, вони з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США, включно як з Байденом, так і кандидатом від демократів Камалою Гарріс.

Нагадаємо, кандидат у віцепрезиденти США від Дональда Трампа Джей Ді Венс потрапив у скандал. Політик у приватних розмовах негативно описував свою неприязнь до українського уряду і міркував про відповідальність за вибухи на газопроводах Nord Stream.

Крім того, раніше Трамп зробив заяву щодо можливої зустрічі президента України Зеленського і Путіна. Він упевнений, що може закінчити повномасштабні бойові дії в Україні дзвінком до обох керівників держав.