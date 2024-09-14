"Передвиборчі заяви іноді не дуже реальні": Зеленський про гучні слова Трампа по Україні

Президент зазначив, що подібні висловлювання американського політика змусили українців понервувати, однак в особистому спілкуванні той обіцяв підтримувати Київ у війні.

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Заяви кандидата в президенти США Дональда Трампа — лише "передвиборчі заяви", які можуть не відображати його фактичну політику у разі обрання. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

"Моя позиція полягає в тому, що передвиборчий період та передвиборчі заяви – це передвиборчі заяви. Іноді вони не дуже реальні", — сказав президент України.

Окрім того, Володимир Зеленський назвав заяви Дональда Трампа про закінчення російсько-української війни протягом 24 годин політичною риторикою.

"Я не можу зрозуміти цього на сьогоднішній день, тому що не знаю деталей; що він має на увазі й що це означає", — сказав Володимир Зеленський про план американського політика.

Президент України додав, що під час особистої розмови з Дональдом Трампом пару місяців тому кандидат в президенти США був прихильним та пообіцяв підтримувати Україну.

"У нас відбулася хороша розмова… Це було, я думаю, два місяці тому. Він сказав, що надасть нам велику підтримку, що він розуміє, як важко вижити під час війни, і він зробить усе, щоб посилити Україну… Саме тому я хочу поділитися цим планом ("планом перемоги" у війні — ред.), щоб почути його реакцію", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що під час нещодавніх дебатів кандидатів у президенти США Дональд Трамп окрему увагу приділив Україні. Він зазначив, що у разі його виграшу на минулих виборах російсько-українська війна не почалася б взагалі. При такому розвитку подій Володимир Путін залишався б у Москві й не втрачав би своїх солдатів в Україні. Тоді Трамп зазначив, що знає і Володимира Зеленського, і Володимира Путіна. Саме тому він може швидко закінчити війну.

Це не перша подібна заява від Дональда Трампа. Раніше він стверджував, що Росія не вторглася б в Україну, якби президентом США був би не Джо Байден. Його дружні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним могли б запобігти конфлікту.