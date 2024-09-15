Росія не побачить "Мінська-3": у Зеленського відкинули "план перемоги" із заморожуванням війни

Москві не подарують мирний договір з умовою припинення вогню на деяких ділянках фронту. Значення має лише схвалення Штатами "плану перемоги" України, заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

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Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влади України про це говорить. ЗМІ не бачили плану перемоги і не спілкувалися з людьми, причетними до нього, повідомив виданню LIGA.net радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Коментар від Банкової став відповіддю на статтю німецького таблоїда Bild. Журналіст Юліан Репке з посиланням на урядові джерела зазначав, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до США найближчим часом презентує "стратегію війни" американському президенту Джо Байдену та двом його можливим наступникам: Камаллі Гарріс і Дональду Трампу.

Виходячи з інформації видання, Київ згоден на припинення вогню на деяких ділянках фронту і тимчасове заморожування військової ситуації.

"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив. З тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом до підготовки "плану перемоги", ніхто з Bild не говорив", — повідомив Литвин.

"Мінськ-3" або будь-який подібний договір ніхто росіянам не подарує. Україна виступає проти будь-якого заморожування війни, українська влада і на всіх рівнях говорить про це, продовжив він.

Радник акцентував увагу на важливості підтримки "плану перемоги" України на рівні США, а не капітуляції або заморозки. Цей план спочатку представлять Штатам, оскільки це єдина країна, яка може забезпечити його реалізацію, підсумував Литвин.

Нагадаємо, західні ЗМІ раніше писали, що брак військ і втома суспільства від війни можуть змусити Путіна і Зеленського поговорити про досягнення миру.

Зеленський піддав критиці китайсько-бразильський план завершення російсько-української війни. На думку президента України, запропонована двома країнами мирна пропозиція — це "театр".