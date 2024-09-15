Втома армій і суспільства: ЗМІ з'ясували, чому Україна і РФ близькі до переговорів

Україна і Росія намагаються щосили зібрати достатньо солдатів для продовження війни, але ознаки виснаження двох армій все ж переважають. Конфлікт переходить у "фінальну і важку фазу", вважає оглядач газети The Sunday Times Марк Урбан.

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Брак військ і втома суспільства від війни можуть змусити президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Питання в тому, хто з них зробить перший крок, пише оглядач Марк Урбан у статті для газети The Sunday Times.

Останнім часом, за його оцінками, видно ознаки переходу конфлікту у "фінальну і важку фазу", а також виснаження обох сторін. Погрози Путіна війною Заходу після дозволу ЗСУ завдавати ударів по РФ далекобійними ракетами — підтвердження, що російський лідер "нервує через наближення переломної точки не на його користь", вважає колумніст.

Заяви британського прем'єра Кіра Стармера дорогою до Вашингтона про очікування справді важливих подій найближчими місяцями підкреслюють розчарування безвихідною ситуацією і бажання якнайшвидше довести ситуацію до розв'язки.

Вочевидь, обидві сторони щосили намагаються зібрати достатньо солдатів для продовження війни й одночасно страждають від ударів по інфраструктурних об'єктах. Спроба Катару в серпні 2024 року виступити посередником у забороні на удари по енергосистемах призвела Росію та Україну до першої значущої дипломатичної взаємодії за багато місяців, вказує автор статті.

Проблеми в армії України

Для Зеленського політичні небезпеки припинення вогню очевидні: зупинку війни без надійного варіанту повернення окупованих територій багато хто сприйме як зраду, особливо ті, у кого загинули родичі.

Однак Урбан помічає поступове збільшення кількості українців, які бажають почати переговори з Росією. Є ознаки загальної втоми від війни та настороженості в українському суспільстві. Сотні тисяч чоловіків залишаються за кордоном, уникаючи призову, а серед тих, хто служив, майже 19 000 осіб звинуватили в дезертирстві на початку цього року.

У травні набув чинності закон про мобілізацію для поповнення втрат у ЗСУ, але з фронту надходять скарги на брак мотивації новачкам — вони просто відмовляються воювати. Усе це стало причиною похмурого літа для української армії на більшій частині Донбасу, зазначає журналіст.

Зеленський назвав широкомасштабне українське вторгнення в Курську область РФ частиною "плану перемоги". Але успіх операції абсолютно не гарантований і скоро президент України зіткнеться з важким вибором. Також гостро відчувається внутрішній тиск на Зеленського з вимогою зупинити війну в поєднанні з нерішучістю західних союзників.

Росія за липень і серпень втратила близько 65 000 військових

Росія досягла військових успіхів величезною ціною: британська розвідка оцінює втрати Росії за липень-серпень на рівні близько 65 000 осіб. Путін не бажає давати наказ про загальну мобілізацію, яка створить йому внутрішньополітичні труднощі. Російське командування замість цього регулярно підвищує зарплати і премії військовим, а також шукає найманців.

"Головне питання під час припинення військового конфлікту полягає в тому, чи дійшли обидві сторони висновку, що вони не можуть отримати більше, якщо продовжать війну", — вважає Урбан.

Українські дипломати місяцями заявляли про відкритість до переговорів, імовірно, в Туреччині або одній з країн Перської затоки. Велике питання полягає в тому, чи відбулася значуща зміна поглядів у Кремлі, підсумував автор.

Нагадаємо, джерела видання Bild писали, що Зеленський під час візиту до США збирається презентувати "стратегію війни", до якої входить готовність тимчасово заморозити військову ситуацію.

Сенатор-республіканець Джеймс Девід Венс раніше називав причини війни Росії з Україною. За його словами, Москві потрібні поклади природного газу в Криму та інші ресурси України.