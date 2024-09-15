Усталость армий и общества: СМИ выяснили, почему Украина и РФ близки к переговорам

Украина и Россия стараются изо всех сил собрать достаточно солдат для продолжения войны, но признаки истощения двух армий все же преобладают. Конфликт переходит в "финальную и тяжелую фазу", считает обозреватель газеты The Sunday Times Марк Урбан.

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Нехватка войск и усталость общества от войны могут заставить президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Вопрос в том, кто из них сделает первый шаг, пишет обозреватель Марк Урбан в статье для газеты The Sunday Times.

В последнее время, по его оценкам, видны признаки перехода конфликта в "финальную и тяжелую фазу", а также истощения обеих сторон. Угрозы Путина войной Западу после разрешения ВСУ наносить удары по РФ дальнобойными ракетами — подтверждение, что российский лидер "нервничает из-за приближения переломной точки не в его пользу", полагает колумнист.

Заявления британского премьера Кира Стармера по дороге в Вашингтон об ожидании действительно важных событий в ближайшие месяцы подчеркивают разочарование тупиковой ситуацией и желание быстрее довести ситуацию до развязки.

Очевидно, обе стороны изо всех сил пытаются собрать достаточно солдат для продолжения войны и одновременно страдают от ударов по инфраструктурным объектам. Попытка Катара в августе 2024 года выступить посредником в запрете на удары по энергосистемам привела Россию и Украину к первому значимому дипломатическому взаимодействию за много месяцев, указывает автор статьи.

Проблемы в армии Украины

Для Зеленского политические опасности прекращения огня очевидны: остановку войны без надежного варианта возврата оккупированных территорий многие воспримут как предательство, особенно те, у кого погибли родственники.

Однако Урбан замечает постепенное увеличение количества украинцев, желающих начать переговоры с Россией. Есть признаки общей усталости от войны и настороженности в украинском обществе. Сотни тысяч мужчин остаются за границей, избегая призыва, а среди служивших почти 19 000 человек обвинили в дезертирстве в начале этого года.

В мае вступил в силу закон о мобилизации для восполнения потерь в ВСУ, но с фронта поступают жалобы на нехватку мотивации новичкам — они просто отказываются воевать. Все это стало причиной мрачного лета для украинской армии на большей части Донбасса, отмечает журналист.

Зеленский назвал широкомасштабное украинское вторжение в Курскую область РФ частью "плана победы". Но успех операции совершенно не гарантирован и скоро президент Украины столкнется с трудным выбором. Также остро ощущается внутреннее давление на Зеленского с требованием остановить войну в сочетании с нерешительностью западных союзников.

Россия за июль и август потеряла около 65 000 военных

Россия достигла военных успехов огромной ценой: британская разведка оценивает потери России за июль-август на уровне около 65 000 человек. Путин не желает давать приказ о всеобщей мобилизации, которая создаст ему внутриполитические трудности. Российское командование вместо этого регулярно повышает зарплаты и премии военным, а также ищет наемников.

"Главный вопрос при прекращении военного конфликта заключается в том, пришли ли обе враждующие стороны к выводу, что они не могут получить больше, если продолжат войну", — считает Урбан.

Украинские дипломаты месяцами заявляли от открытости к переговорам, вероятно, в Турции или одной из стран Персидского залива. Большой вопрос заключается в том, произошло ли значимое изменение взглядов в Кремле, заключил автор.

Напомним, источники издания Bild писали, что Зеленский во время визита в США собирается представить "стратегию войны" в которую входит готовность временно заморозить военную ситуацию.

Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс ранее называл причины войны России с Украиной. По его словам, Москве нужны залежи природного газа в Крыму и другие ресурсы Украины.