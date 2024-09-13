Без возвращения территорий: Вэнс назвал три пункта "мирного плана" Трампа (видео)

Настоящая причина вторжения ВС РФ — это борьба за природные ресурсы и заработок владельцев оружейных заводов, уверен республиканец Джей Ди Вэнс. Он описал, как Дональд Трамп изложит свой план мира и будет гарантировать безопасность Кремля.

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Лидер Республиканской партии Дональд Трамп "посадит" перед собой россиян, украинцев, европейцев и объяснит им детали"плана мира". Этот план должен якобы гарантировать РФ безопасность от НАТО, поскольку Украина пообещает, что не будет вступать в эту организацию. Об обмене оккупированных территорий и отсутствии защиты на "мир с Россией" сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс рассказал на подкасте шоу Шона Райана (Shawn Ryan Show Podcast).

Вэнс кратко описал, как видит причины войны, которую РФ ведет в Украине. Он заявил, что причина — это якобы залежи природного газа в Крыму и другие ресурсы Украины (сельское хозяйство, полезные ископаемые), и именно за них воюет Кремль. Кроме того, политик уверен, что боевые действия продолжаются исключительно из-за того, что на этом зарабатывают производители оружия в США и Европе. Дональд Трамп видит это и предлагает прекратить войну в три простых шага, объяснил Вэнс политику своего патрона, который выбрал его потенциальным вице-президентом.

"Крым расположен на очень большом месторождении природного газа. Многие войны ведутся из-за природных ресурсов, и я гарантирую вам, что частично заинтересованы россияне, частично заинтересованы европейцы и, конечно, многие американские инвесторы. Это имеет много общего с деньгами, давайте просто будем честными", — заявил представитель республиканской партии.

Какие пункты "плана мира" Трампа:

боевые действия прекращаются на линии боевого соприкосновения и не упоминается о возвращении почти 20% территории Украины, оккупированных Россией;

Кремль получает гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО;

восстановление разрушенной украинской инфраструктуры полностью возлагается на Европейский Союз.

"Это, вероятно, будет выглядеть как текущая линия разграничения. Это становится как демилитаризованная зона, чтобы русские не вторглись снова," — слышно на видео подкаста.

Отметим, в июле президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения Трампа относительно способа завершить войну. Он пояснил, что это "плохая идея" и что американский политик не сможет заставить Путина остановиться. По мнению украинского главы государства, Кремль "кормит" россиян территориальными "достижениями", поэтому не может прекратить войну, потому что потеряет власть.

Напоминаем, в СМИ опубликовали возможный "план победы" Зеленского, о котором узнали на основе фрагментов его выступлений и заявлений. Между тем издание La Republika написало о еще шагах для завершения войны, которые может предложить Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц: в нем также допускается потеря территории.