"Принудит" Россию к миру: Зеленский рассказал о плане победы в войне (видео)

По словам президента, сначала он обсудит план мира в Украине с президентом США Джо Байденом, поскольку он зависит от объема помощи Соединенных Штатов.

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План победы Украины важно представить ко второму саммиту мира. Он позволит принудить Россию к дипломатическому завершению войны. Об этом 11 сентября сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, сначала он обсудит план мира в Украине с президентом США Джо Байденом, поскольку он зависит от объема помощи Соединенных Штатов.

"Все понимают, что есть объем помощи. Я думаю, что понятно, почему в таком порядке я буду это делать", — пояснил он.

Зеленский отметил, что план победы является серьезным усилением Украины, и по мнению президента, он будет иметь влияние на решение России о завершении войны.

"По моему мнению, он будет иметь психологическое, и политическое, и разного характера по вооружению влияние на решение России закончить эту войну. Этот план обязательно должен быть представлен ко второму саммиту мира, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры поддержат его, то это облегчит Украине задачу принудить Россию к окончанию войны", — добавил он.

Напомним, что 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим результативный второй Саммит мира, который может состояться уже в этом году. Именно это будет одним из приоритетов нового министра иностранных дел Андрея Сибиги.

5 сентября сообщалось, что на втором Саммите мира Украина предложит план окончания войны. На саммит будут приглашены и представители РФ, чего не было сделано во время первого мероприятия в Швейцарии.