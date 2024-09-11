"Примусить" Росію до миру: Зеленський розповів про план перемоги у війні (відео)

За словами президента, спочатку він обговорить план миру в Україні з президентом США Джо Байденом, оскільки він залежить від обсягу допомоги Сполучених Штатів.

Related video

План перемоги України важливо презентувати до другого саміту миру. Він дозволить примусити Росію до дипломатичного завершення війни. Про це 11 вересня сказав президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві.

За словами президента, спочатку він обговорить план миру в Україні з президентом США Джо Байденом, оскільки він залежить від обсягу допомоги Сполучених Штатів.

"Всі розуміють, що є обсяг допомоги. Я думаю, що зрозуміло, чому в такому порядку я буду це робити", — пояснив він.

Зеленський зауважив, що план перемоги є серйозним посиленням України, і на думку президента, він матиме вплив на рішення Росії щодо завершення війни.

"На мою думку, він матиме психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну. Цей план обов'язково повинен бути презентований до другого саміту миру, щоб примусити Росію до дипломатичного закінчення війни. Якщо партнери підтримають його, то це полегшить Україні завдання примусити Росію до закінчення війни", — додав він.

Нагадаємо, що 10 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідний результативний другий Саміт миру, який може відбутися вже цього року. Саме це буде одним із пріоритетів нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

5 вересня повідомлялося, що на другому Саміті миру Україна запропонує план закінчення війни. На саміт буде запрошено і представників РФ, чого не було зроблено під час першого заходу у Швейцарії.