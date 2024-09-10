Перемога і справедливий мир: Зеленський розповів, коли відбудеться другий Саміт миру

За словами президента, новопризначений очільник дипломатичного відомства має зробити все, щоб про потреби та проблеми Києва чув увесь світ. У результаті це може призвести до справедливого закінчення війни.

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Україні необхідний результативний другий Саміт миру, який може відбутися вже цього року. Саме це буде одним із пріоритетів нового міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час представлення нового очільника відомства колективу.

За його словами, Андрій Сибіга з перших годин повномасштабної війни робив усе можливе для того, щоб українська дипломатія виконувала всі державні завдання. Тепер же новий міністр має зробити так, щоб про Україну та її потреби знали в усіх регіонах світу, зокрема і в Латинській Америці, Африці та країнах Азії.

"Наші партнери мають знати кожну нашу потребу і кожну можливість нашої з ними співпраці. Забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відновлення в Україні, посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном — це повинно бути напрямами постійної роботи кожного українського дипломата", — заявив Володимир Зеленський.

Це має призвести до того, продовжує глава держави, що незабаром Україна проведе другий Саміт миру, який має виявитися ефективним і відбутися цього року. Увесь світ має усвідомити, що щодня Київ зараз працює над тим, щоб домогтися справедливого закінчення війни та миру.

"Усі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення цієї війни є не просто історичною місією, а щоденною та дуже кропіткою роботою. Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу — перемогти в цій війні та забезпечити мир", — продовжив Володимир Зеленський.

Андрій Сибіга зі свого боку заявив, що зрозумів пріоритети й активно працюватиме в цьому напрямі з новими підходами, що міститимуть у собі дипломатію, а де потрібно — жорсткість.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що на другому Саміті миру Україна запропонує план закінчення війни, про що заявляв Володимир Зеленський. За словами глави держави, на другий саміт буде запрошено і представників РФ, чого не було зроблено під час першого заходу у Швейцарії.