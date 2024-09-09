"Ми повинні обговорити": Шольц пропонує запросити РФ на другий мирний саміт

Президент України Володимир Зеленський мав таємну розмову з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з'ясували журналісти. Німецький політик повідомив, що намагається якнайшвидше закінчити повномасштабні бойові дії.

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Росію потрібно було б запросити на другий Саміт миру. Якщо це зробити, то війна закінчиться швидше, ніж здається на сьогодні. Про подальші можливості з підтримки України та мирні переговори з РФ Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів в інтерв'ю виданню Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

Шольц поспілкувався з журналістами у межах традиційного літнього інтерв'ю, ідеться на порталі ZDF. Серед інших тем, актуальних для німців, його запитали про політику Німеччини щодо України та про російсько-українську війну. Політик запевнив, що докладатиме зусиль, що допомога не припинялася. Також він заявив, що Росія мала би взяти участь у наступні мирній конференції. Канцлер пригадав, що мав конфіденційну розмову з президентом Володимиром Зеленським щодо подальшого перебігу російсько-української війни.

"Ми повинні обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж нині здається. У будь-якому разі, буде ще одна мирна конференція і я згоден, що вона має пройти за участю Росії", — сказав канцлер.

Співрозмовник журналістів стосовно українського питання пояснив, що "виконає завдання, які зараз поставлені на карту". Водночас він визнав, що його політична сила, партія Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), втратила голоси деяких виборців саме через позицію Шольца та його колег в уряді.

"Результати виборів також пов’язані з тим, що деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну", — навели на порталі ZDF слова Шольца.

Мирні переговори з РФ — деталі

Зазначимо, представників РФ не було на першому Глобальному саміті миру, який відбувся у червні 2024 року, раніше писав Фокус. Підсумки саміту російському уряду передали політики однієї з країн-учасниць, заявив свого часу президент Володимир Зеленський. Після цього, у серпні 2024 року, почався прорив ЗСУ в Курську область і Кремль спершу повідомив, що не може бути й мови про якісь мирні переговори. Втім, президент Володимир Путін ще раз нагадав, що вимоги РФ є у Стамбульських угодах і він пропонує зробити їх базою для мирних перемовин.

Тим часом 6 вересня Зеленський дав інтерв'ю NBS News, у якому заявив, що окремі регіони Курської області будуть доти під контролем України, доки Росія не піде на перемовини. Також він повідомив, що основні пункти плану завершення війни отримають троє американських політиків: нинішній президент США Джо Байден і кандидати на президентських виборах — демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп.

У середині серпня урядовці Німеччини вирішили зменшити допомогу Україні. Водночас наголосивши, що роблять так з огляду на використання російських активів на покриття потреб країни, яка воює.

Нагадуємо, 9 вересня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, наскільки реальними є погрози Кремля щодо ядерної війни.