"Путін хуліган": в ISW пояснили позицію глави ЦРУ щодо ядерних погроз РФ

Російська влада погрожує ядерною зброєю, як тільки Захід починає говорити про дозвіл бити Storm Shadow по території РФ. Аналогічні заяви у 2022 році мали під собою підстави, заявив глава ЦРУ Уільям Бернс.

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Не варто надто буквально сприймати погрози Кремля застосувати ядерну зброю у відповідь на удар по російській території західними ракетами. Такі заяви — це манера поведінки президента РФ Володимира Путіна, який удає, що він "хуліган". Про справжню позицію РФ щодо ядерної зброї написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 8 вересня.

Аналітики звернули увагу на виступ глави ЦРУ США Уільяма Бернса. Основні тези Бернса, висловлені під час публічного виступу на FT Weekend у Лондоні, у якому він брав участь разом керівником MI6 Річардом Муром з Великої Британії, опублікувало видання The Guardian. Очільник ЦРУ пояснив, що політикам, приймаючи рішення, чи дозволяти Україні бити ракетами Storm Shadow чи ATACMS, не варто боятись ядерного удару РФ. Згідно з оцінками американських розвідників, росіяни дійсно були готові застосувати ядерну зброю у 2022 році, коли втрачали Харківську та частину Херсонської області. На сьогодні можлива "ескалація" після дозволу на далекобійні удари. Однак він пропонує не сприймати регулярні заяви Кремля "надто серйозно".

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"Путін хуліган. Він продовжуватиме час від часу бряцати зброєю. Ми не можемо дозволити собі налякатись цим брязкання зброєю…" — сказав Бернс.

Ґрунтуючись на виступі очільника ЦРУ, в ISW підсумували, що Росія начебто просто лякає Захід, а насправді не планує її застосовувати.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія навряд чи використає ядерну зброю в Україні чи деінде", — ідеться у звіті аналітиків.

Зазначимо, Фокус розповідав про демонстративні ядерні навчання ЗС РФ, які відбулись на початку серпня 2024 року. Російське Міноборони показало, як підтягує пускові установки "Іскандер" до українських кордонів і заряджає їх боєголовками. Крім того, продемонстрували літаки, здатні нести ядерні бомби: під час навчань вони злітали з невстановлених аеродромів неподалік від України.

У вересні OSINT-аналітики встановили орієнтовні майданчики під Вологдою (за 800 км від України), з яких росіяни могли б запустити ракету "Буревестник". "Буревестник" — носій ядерних або неядерних боєголовок, довжина — 12 м, діаметром до 1,5 м. Згідно з заявами посадовців РФ, ракета начебто може здолати 20 тис. км, при цьому буде рухатись завдяки атомному реактору, який розігріває повітря і створює потужну реактивну тягу.

Нагадуємо, 2 вересня російська влада пригрозила Польщі, яка запропонувала все ж збивати російські дрони та ракети, які залітають на польську територію під час масованих ударів по Україні.