"На це не підписувалися": військовий експерт пояснив, чому РФ не застосовує ядерну зброю (відео)

Ядерна зброя розроблялася не для того, щоб її використовувати, а для стримування, а прорив ЗСУ в Курську область показав брак резервів у Росії, говорить Андрій Дикий.

Related video

Попри погрози президента РФ застосувати ядерну зброю по Україні, навіть попри втрати частини Курської області Росія цього не робить з кількох причин. Про це в ефірі "24 каналу" розповів військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий.

"Тільки в кіно лежить президентський кейс, у ньому червона кнопка. Ти натиснув – воно полетіло. Це не так працює. Лежить президентський кейс, натискається червона кнопка і йде команда через декілька рівнів військової ієрархії. Ніхто не припускає, що навіть якщо Путін і вирішить почати світову ядерну війну, то всі інші на це не підписувалися. І що всі генерали та полковники, через які має пройти ця команда – їм жити хочеться. А що натискання червоної кнопки призведе не до пуску ракет, а до ліквідації його ж генералами", – пояснив Дикий.

Він зауважив, що ядерна зброя розроблялася не для того, щоб її використовувати, а для стримування.

Також ветеран АТО прокоментував інформацію, що на тлі наступу ЗСУ в Курській області, РФ почала перекидання своїх підрозділів з Покровського напрямку.

"Покровську відведено дуже велику роль в їхній стратегії. І все одно вони змушені навіть з цього напрямку забирати людей. До того забрали з Буркіна-Фасо. Але там небагато – це там весь контингент у 350 бійців був. Щоправда, зате в Африці в них працюють професійні бійці", – сказав Дикий.

За його словами, Курська спецоперація виявила, що в Росії є нестача резервів.

"Позабирали із Запоріжжя, Херсонщини. Далі позабирали з тилу з Харківщини й це вже має наслідки. У нас там в останні дні дуже хороші новини від 3 штурмової. Так, вони там просуваються на 1-2 кілометри. Але за сучасної лінії фронту просування на 1-2 кілометри – це серйозно. І просування 3 штурмової почалися тоді, коли резерви перекинули на Курщину. І тепер нарешті перший сигнал, що почали перекидати когось з Покровського напрямку. Це ламає їхній стратегічний задум", – пояснив Дикий.

Нагадаємо, що Росія розбереться з українськими "бандитами" в Курській області, які прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні.

Раніше повідомлялося, що 76-річний американський письменник Стівен Кінг публічно підтримав наступальну операцію ЗСУ на території Курщини.