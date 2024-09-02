"На это не подписывались": военный эксперт объяснил, почему РФ не применяет ядерное оружие (видео)

Ядерное оружие разрабатывалось не для того, чтобы его использовать, а для сдерживания, а прорыв ВСУ в Курскую область показал нехватку резервов у России, говорит Андрей Дикий.

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Несмотря на угрозы президента РФ применить ядерное оружие по Украине, даже несмотря на потери части Курской области Россия этого не делает по нескольким причинам. Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Только в кино лежит президентский кейс, в нем красная кнопка. Ты нажал — оно полетело. Это не так работает. Лежит президентский кейс, нажимается красная кнопка и идет команда через несколько уровней военной иерархии. Никто не предполагает, что даже если Путин и решит начать мировую ядерную войну, то все остальные на это не подписывались. И что все генералы и полковники, через которые должна пройти эта команда — им жить хочется. А что нажатие красной кнопки приведет не к пуску ракет, а к ликвидации его же генералами", — пояснил Дикий.

Он отметил, что ядерное оружие разрабатывалось не для того, чтобы его использовать, а для сдерживания.

Также ветеран АТО прокомментировал информацию, что на фоне наступления ВСУ в Курской области, РФ начала переброску своих подразделений с Покровского направления.

"Покровску отведена очень большая роль в их стратегии. И все равно они вынуждены даже с этого направления забирать людей. До этого забрали из Буркина-Фасо. Но там немного — это там весь контингент в 350 бойцов был. Правда, зато в Африке у них работают профессиональные бойцы", — сказал Дикий.

По его словам, Курская спецоперация выявила, что в России есть нехватка резервов.

"Позабирали из Запорожья, Херсонщины. Далее забрали с тыла с Харьковщины и это уже имеет последствия. У нас там в последние дни очень хорошие новости от 3 штурмовой. Да, они там продвигаются на 1-2 километра. Но при современной линии фронта продвижение на 1-2 километра — это серьезно. И продвижение 3 штурмовой начались тогда, когда резервы перебросили на Курщину. И теперь наконец первый сигнал, что начали перебрасывать кого-то с Покровского направления. Это ломает их стратегический замысел", — пояснил Дикий.

Напомним, что Россия разберется с украинскими "бандитами" в Курской области, которые стремились дестабилизировать обстановку в приграничье.

Ранее сообщалось, что 76-летний американский писатель Стивен Кинг публично поддержал наступательную операцию ВСУ на территории Курщины.