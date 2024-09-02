Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области

Стивен Кинг с первых дней, когда Россия напала на Украину стал на сторону Украины и выразил свою поддержку.

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76-летний американский писатель Стивен Кинг публично поддержал наступательную операцию ВСУ на территории Курской области. Свое мнение он опубликовал у себя на странице в сети "Х" (бывший Твиттер).

В частности, писателя написал, что Россия получает то, что заслужила, ведь они начали эту войну.

Стивен Кинг об операции в Курске Фото: x.com/StephenKing/

За менее чем сутки публикацию увидели 1,5 миллиона пользователей. Соответственно такие высказывания писателя вызвали реакцию.

Часть пользователей поддержали его позицию: "Россия напала на Украину. Они заслуживают всего, что получают", "Украина имеет право защищаться от незаконного российского вторжения. США полностью поддерживают Украину!", "История говорит нам, что империи и тираны падают. Россия и Путин усвоят и усвоят этот урок. Слава Украине", "100% согласен. Я считаю это безумием. Украина просила у нас разрешения использовать ракеты США для обстрела территории России. У кого россияне спрашивали разрешения бомбить квартиры, церкви, центры городов, школы в глубине украинской границы. Там можно достичь мира".

Однако нашлись и те, кто возмутился словами писателя: "Если бы Россия хотела Украину, она бы забрала ее много лет назад", "Бандеровская Украина разваливается Стиви", "Не Россия начинала эту войну. Так думают только те, кто неосведомлен и достаточно доверчив, чтобы слепо верить нашему коррумпированному правительству и СМИ", "Писатель-фантаст, который считает себя геополитическим гением. Ты не Джеффри Сакс, друг. "Они это начали" — изучите историю".

Позиция Стивена Кинга относительно войны в Украине

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, писатель выразил свою поддержку Украине и продолжает это делать до сих пор. Тогда Кинг заявил, что не будет дальше сотрудничать со страной-агрессором и разорвет все контракты с ними.

Так, в октябре 2022 года Стивен Кинг посоветовал России и ее президенту Владимиру Путину убираться из Украины. В новогоднюю ночь писатель написал, что его заветное желание, чтобы в Украине наконец наступил мир. Стивен Кинг неоднократно обращался к россиянам с призывом остановить военные действия на территории Украины и перестать убивать мирное население. В мае 2024 года Стивен Кинг заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встретиться в поединке, чтобы наконец остановить убийство людей.

Напомним, ранее мы писали, о прорыве в Курской области: 91% россиян обеспокоены украинскими операциями на территории РФ.