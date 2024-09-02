Стивен Кинг прокомментировал наступление ВСУ в Курской области
Стивен Кинг с первых дней, когда Россия напала на Украину стал на сторону Украины и выразил свою поддержку.
76-летний американский писатель Стивен Кинг публично поддержал наступательную операцию ВСУ на территории Курской области. Свое мнение он опубликовал у себя на странице в сети "Х" (бывший Твиттер).
В частности, писателя написал, что Россия получает то, что заслужила, ведь они начали эту войну.
За менее чем сутки публикацию увидели 1,5 миллиона пользователей. Соответственно такие высказывания писателя вызвали реакцию.
Часть пользователей поддержали его позицию: "Россия напала на Украину. Они заслуживают всего, что получают", "Украина имеет право защищаться от незаконного российского вторжения. США полностью поддерживают Украину!", "История говорит нам, что империи и тираны падают. Россия и Путин усвоят и усвоят этот урок. Слава Украине", "100% согласен. Я считаю это безумием. Украина просила у нас разрешения использовать ракеты США для обстрела территории России. У кого россияне спрашивали разрешения бомбить квартиры, церкви, центры городов, школы в глубине украинской границы. Там можно достичь мира".
Однако нашлись и те, кто возмутился словами писателя: "Если бы Россия хотела Украину, она бы забрала ее много лет назад", "Бандеровская Украина разваливается Стиви", "Не Россия начинала эту войну. Так думают только те, кто неосведомлен и достаточно доверчив, чтобы слепо верить нашему коррумпированному правительству и СМИ", "Писатель-фантаст, который считает себя геополитическим гением. Ты не Джеффри Сакс, друг. "Они это начали" — изучите историю".
Позиция Стивена Кинга относительно войны в Украине
В 2022 году, когда Россия начала полномасштабную войну на территории Украины, писатель выразил свою поддержку Украине и продолжает это делать до сих пор. Тогда Кинг заявил, что не будет дальше сотрудничать со страной-агрессором и разорвет все контракты с ними.
Так, в октябре 2022 года Стивен Кинг посоветовал России и ее президенту Владимиру Путину убираться из Украины. В новогоднюю ночь писатель написал, что его заветное желание, чтобы в Украине наконец наступил мир. Стивен Кинг неоднократно обращался к россиянам с призывом остановить военные действия на территории Украины и перестать убивать мирное население. В мае 2024 года Стивен Кинг заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встретиться в поединке, чтобы наконец остановить убийство людей.
Напомним, ранее мы писали, о прорыве в Курской области: 91% россиян обеспокоены украинскими операциями на территории РФ.