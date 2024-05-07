Стивен Кинг призвал Зеленского и Путина сойтись в бою один на один

"Король ужасов" верит, что президент Украины "надрал бы задницу" Путину. За просмотр боя Кинг предлагает взимать оплату.

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Американский писатель Стивен Кинг, который с начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину, предложил оригинальный способ окончания войны. Он считает, что надо устроить поединок между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом Кинг написал в соцсети X.

По мнению "короля ужасов", глава Кремля Владимир Путин и президент Украины должны "прекратить убивать людей" и устроить взамен поединок, чтобы решить все "разногласия". Кинг считает, что за просмотр такого боя стоит брать деньги.

Подытожил свое сообщение американский писатель заверением, что Зеленский однозначно победит Путина.

"Я думаю, что Путин и Зеленский должны прекратить убивать людей и уладить свои разногласия mano a mano с оплатой за просмотр. Я хотел бы увидеть, как мистер "З" надерет зад Путину", — написал он.

На сообщение Кинга отреагировал американский бизнесмен Илон Маск, который в начале вторжения вызвал Путина на поединок за Украину. Маск считает, что "решение путем единоборства является недооцененным".

Напомним, 13 февраля Стивен Кинг обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в связях с Россией. Он заявил, что считает республиканца предателем американского образа жизни, за который умирали солдаты.

13 апреля Кинг прокомментировал тогдашнюю задержку военной помощи США. По его словам, радикальные республиканцы в Палате представителей фактически убивают Украину.