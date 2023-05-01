"Это не война, это — терроризм": Стивен Кинг осудил обстрел жилого дома в Умани

"Король ужасов" шокирован тем, что российские оккупанты не останавливаются ни перед чем, даже если речь идет об убийстве украинских детей.

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Знаменитый американский писатель "король ужаса" Стивен Кинг отреагировал на обстрел жилого дома в Умани, в результате которого погибло 23 человека. Об этом он сообщил 29 апреля в своем Twitter.

"Россия убивает все больше украинских гражданских — в том числе детей — ударами беспилотников. Это не война. Это терроризм", — написал Кинг.

Писатель с самого начала российского вторжения выступает в поддержку Украины. Он часто пишет о происходящих военных событиях в стране, открыто называет Путина военным преступником и рекомендует не забывать, что Украина воюет не только за вою свободу, но и за свободу всего цивилизованного мира.

Ракетный удар по Умани

В ночь на 28 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани. Одна из ракет упала в жилой дом.

В результате ракетного удара погибло 23 человека, из которых было шестеро детей (трое мальчиков в возрасте 8 месяцев, 16 и 17 лет и три девочки 8, 11 и 14 лет).

17 человек удалось спасти из-под завалов. Для разбора завалов привлекали тяжелую технику и спецсредства.

В тот же день, несколькими часами позже после удара, пока украинские спасательные службы пытались достать пострадавших украинцев из-под обломков, Минобороны РФ опубликовало картинку с ракетой и надписью "точно в цель".

В городе объявили трехдневный траур по погибшим от российской агрессии.