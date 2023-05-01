"Це не війна, це — тероризм": Стівен Кінг засудив обстріл житлового будинку в Умані

"Король жахів" шокований тим, що російські окупанти не зупиняються ні перед чим, навіть якщо йдеться про вбивство українських дітей.

Related video

Знаменитий американський письменник, "король жахів" Стівен Кінг відреагував на обстріл житлового будинку в Умані, внаслідок якого загинуло 23 особи. Про це він повідомив 29 квітня у своєму Twitter.

"Росія вбиває все більше українських цивільних, зокрема дітей, ударами безпілотників. Це не війна. Це тероризм", — написав Кінг.

Письменник із самого початку російського вторгнення виступає за підтримку України. Він часто пише про воєнні події, що відбуваються в країні, відкрито називає Путіна воєнним злочинцем і рекомендує не забувати, що Україна воює не лише за свою свободу, а й за свободу всього цивілізованого світу.

Ракетний удар по Умані

У ніч на 28 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет поцілила в житловий будинок.

Унаслідок ракетного удару загинуло 23 особи, з яких було шестеро дітей (троє хлопчиків віком 8 місяців, 16 і 17 років та три дівчинки 8, 11 та 14 років).

17 людей вдалося врятувати з-під завалів. Для розбору завалів залучали важку техніку та спецзасоби.

У той же день, за кілька годин після удару, поки українські рятувальні служби намагалися дістати постраждалих українців з-під уламків, Міноборони РФ опублікувало зображення з ракетою і написом "точно в ціль".

У місті оголосили триденну жалобу за загиблими від російської агресії.