Розбір завалів завершено: в МВС відзвітували про підсумки рятувальної операції в Умані (відео)

Рятувальникам удалося дістати 17 людей з-під завалів. Жертвами російського удару стали 23 людини, з яких 6 дітей. Ще дві жінки, як зазначають в МВС, вважаються зниклими безвісти.

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В Міністерстві внутрішніх справ повідомили про завершення пошуково-рятувальної операції в Україні. Для розбору завалів залучали важку техніку та спецзасоби. Про це 29 квітня повідомили в пресслужбі МВС.

Рятувальники, поліцейські та волонтери з-під завалів врятували 17 людей. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Умані загинуло 23 людини, серед них:

1 людина померла в лікарні;

6 дітей — троє хлопчиків віком 18 місяців, 16 та 17 років та троє дівчаток 8, 11 і 14 років.

Як зазначив міністр МВС Олександр Клименко, слідчі органи та криміналісти ідентифікували всіх 23 загиблих. Також на місті ракетного удару в Умані працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли дати ДНК-зразок для порівняння. Нині ще двоє людей вважаються безвісти зниклими.

В МВС додали, що поранення отримали 9 осіб, їм надали оперативну допомогу медики, яких супроводжували поліцейські дорогою до госпіталю.

"Мої щирі співчуття близьким загиблих. Ми покараємо це зло. Ми не дозволимо йому зростати. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо", — прокоментував міністр.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що від ракетного удару РФ в Умані загинув співавтор пісень Джамали. Він помер у лікарні.

Ракетний удар в Умані стався у ніч проти 28 квітня. Російська ракета знесла майже весь підʼїзд житлового будинку.