Удар по багатоповерхівці в Умані: загинув співавтор пісень Джамали (фото)

За словами друга загиблого Антона Слєпухіна, музикант помер у лікарні.

Related video

Унаслідок обстрілу багатоповерхівки в Умані загинув музикант, співавтор пісень української співачки Джамали Володимир Макаровський. Про це співачка повідомила на своїй Instagram-сторінці.

"Сьогодні в Умані загинув батько моєї подруги Володимир Макаровський. Співавтор кількох моїх пісень, музикант, дід трирічної онуки. Росія не втомлюється тероризувати нас. Мої співчуття, не пробачимо", — написала Джамала.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Смерть музиканта також підтвердив його друг Антон Слєпухін. За його словами, Володимир Макаровський помер у лікарні.

"Дядько Вова. Макаровський. Старший товариш, музикант, учитель. Найфірменніший рокер зі стареньких, якого я знав. Саме він дав мені зрозуміти, як можна і потрібно виконувати якісний рок англійською мовою", — написав Слєпухін.

Що відомо про Володимира Макаровського

Володимир Макаровський — відомий миколаївський рокмузикант, гітарист і вокаліст місцевої метал-групи Foxtrott ("Фокстрот"). Його група є у своєму роді культовою, оскільки грає з 87-го року і є однією з перших, хто виконував екстремальний метал у незалежній Україні.

Згодом він співпрацювавіз українськими музикантами. Зокрема, він є одним із авторів пісні Джамали й Alyona Alyona "Жалі".

Удар по багатоповерхівці в Умані — що відомо

У ніч проти 28 квітня Збройні сили Російської Федерації здійснили ракетний обстріл території України. Одна з ракет поцілила в багатоповерховий житловий будинок в Умані.

Станом на 13.30 було відомо про 15 загиблих в Умані внаслідок ворожого обстрілу. Двоє з них — діти. Пошуково-рятувальні роботи на місці прильоту ракети продовжуються, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди. Пізніше стало відомо, що кількість жертв зросла до 22 осіб, із них троє дітей.

Примітно, що вранці 28 квітня в офіційному каналі Міністерства оборони РФ оприлюднили пост, де похвалили своїх військових за точність. О 8:56 Міноборони РФ опублікувало картинку з ракетою та написом "точно в ціль". Також під постом вказано хештег — "герої Z".

Важливо