Удар по многоэтажке в Умани: погиб соавтор песен Джамалы (фото)

По словам друга погибшего Антона Слепухина, музыкант скончался в больнице.

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В результате обстрела многоэтажки в Умани погиб музыкант, соавтор песен украинской певицы Джамалы Владимир Макаровский. Об этом певица сообщила на своей Instagram-странице.

"Сегодня в Умани погиб отец моей подруги Владимир Макаровский. Соавтор нескольких моих песен, музыкант, дед трехлетней внучки. Россия не устает нас терроризировать. Мои сочувствия, не простим", — написала Джамала.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Смерть музыканта также подтвердил его друг Антон Слепухин. По его словам, Владимир Макаровский скончался в больнице.

"Дядя Вова. Макаровский. Старший товарищ, музыкант, учитель. Самый фирменный рокер из старичков, которого я знал. Именно он дал мне понять, как можно и нужно исполнять качественный рок на английском языке", — написал Слепухин.

Что известно о Владимире Макаровском

Владимир Макаровский — известный николаевский рок-музыкант, гитарист и вокалист местной метал-группы Foxtrott (Фокстрот). Его группа является своего рода культовой, так как играет с 87-го года и является одной из первых, кто исполнял экстремальный метал в независимой Украине.

Впоследствии он сотрудничал с украинскими музыкантами. В частности, он является одним из авторов песни Джамалы и Alyona Alyona "Жалі".

Удар по многоэтажке в Умани — что известно

В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани.

По состоянию на 13:30 было известно о 15 погибших в Умани в результате вражеского обстрела. Двое из них — дети. Поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты продолжаются, поскольку под завалами еще могут находиться люди. Позже стало известно, что количество жертв возросло до 22-х человек, из них трое детей.

Примечательно, что утром 28 апреля в официальном канале Министерства обороны РФ обнародовали пост, в котором похвалили своих военных за точность. В 8:56 Минобороны РФ опубликовало картинку с ракетой и надписью "точно в цель". Также под постом указан хэштег — "герои Z".

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