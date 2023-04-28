Количество погибших в Умани возросло до 15 человек, из них двое детей, — МВД (фото, видео)

Поисково-спасательные работы на месте прилета ракеты продолжаются, поскольку под завалами могут находиться люди.

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По состоянию на 13:30, 28 апреля, число погибших после попадания российской ракеты в многоэтажный дом в Умани достигло 15. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Такая террористическая атака России по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры еще раз доказывает, что враг не остановится, пока не достигнет своих целей или пока мы его не остановим", — сообщает ведомство.

В МВД призывают продолжать делать все, чтобы выгнать врага с территории Украины.

"Здесь не может быть двойной трактовки, что мы должны делать и как мы на это должны реагировать. Враг должен уйти из нашей страны. Враг терпит поражение и обязательно ответит за все свои кровавые преступления!", — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Сейчас спасатели продолжают вытаскивать тела из-под завалов в Умани. Сотрудники ГСЧС развернули 2 пункта оказания помощи населению. На месте работает 3 психолога.

Известно, что пострадали 18 человек (из которых 11 госпитализированы), спасателям удалось спасти 17 человек (из них трое детей).

Напомним, в ночь на 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани.

По состоянию на утро, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил о 10 жертвах трагедии в Умани. Взрыв полностью уничтожил 27 квартир, добавил он. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец подтвердил, что в результате атаки погибли двое 10-летних детей.

В МИД Украины призвали мировых политиков задуматься о призывах к переговорам с Россией после ракетных обстрелов Украины 28 апреля.