Удар ВС РФ по девятиэтажке в Умани: число погибших увеличилось до 10 (видео)

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, ракетный удар российских военных уничтожил в жилом доме почти 30 квартир. В Умани объявили трехдневный траур.

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В результате ракетного удара российской армии по девятиэтажному дому в Умани утром 28 апреля погибли 10 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Facebook.

"К сожалению, количество погибших в Умани выросло. Только что спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего 10 жертв российской агрессии на 10:05", — отметил начальник полиции.

По сведениям министра, поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели вытащили из-под завалов 17 человек

В эфире единого телемарафона Клименко рассказал, что ракетный удар ВС РФ полностью уничтожил 27 квартир, повреждены 33 автомобиля.

"17 человек спасатели спасли из-под завалов. Из них 9 в больнице, 1 в крайне тяжелом состоянии. Это первый подъезд дома по улице Комарова, в нем предварительно проживало, было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью из 46 квартир 27", — заявил он.

После взрыва ракеты в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов, отметил министр.

Глава областной военной администрации Игорь Табурец в 9:02 сообщил о девяти раненых, попавших в больницы.

В городе объявили трехдневный траур по погибшим от российской агрессии.

Напомним, что рано утром 28 апреля армия РФ устроила ракетный удар по Украине. Одна ракета попала в многоэтажный жилой дом в Умани.

Одна из выживших жительниц дома показала последствия попадания снаряда — в ее квартире выбиты все окна, а на полу были следы крови.

В этот же период российская армия ударила по Днепру, погибла молодая женщина с ребенком.