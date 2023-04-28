Ночной обстрел: российская ракета попала в многоэтажку в Умани (фото, видео)

Судя по видео, опубликованным в социальных сетях, в результате прилета вражеской ракеты в жилом доме обрушился целый подъезд.

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В ночь на 28 апреля Вооруженные силы Российской Федерации совершили ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, сообщила начальник сектора коммуникации ГУ Национальной полиции в Черкасской области Зоя Волк в своем Telegram-канале.

"Видео из Умани уже распространяется соцсетями. Вражеская ракета попала в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", — сообщает спикер.

В сеть попали несколько видео, на которых видно, что в результате прилета вражеской ракеты в многоэтажке обрушился целый подъезд.

Ракета ВС РФ попала в многоэтажку в Умани

Информацию о прилете подтвердил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. По его словам, еще одна российская ракета попала в складские здания, последствия выясняются. Предварительно известно о пяти потерпевших.

ВС РФ обстреляли Умань

Одна из жительниц пострадавшего дома в Умани записала видео в первые минуты прилета и показала последствия удара российской ракеты.

Последствия прилета ракеты ВС РФ

Напомним, что 27 апреля спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты занимаются высчитыванием логики срабатывания украинской ПВО, чтобы сделать свои ракеты максимально незаметными для систем противовоздушной обороны

Еще мы писали о том, что 27 апреля российские оккупанты обстреляли с. Токаровка Харьковского района, в результате чего пострадали работники Харьковоблэнерго, работавшие над восстановлением линий электропередач.

Ранее, ночью, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по жилым домам Николаева крылатыми ракетами "Калибр". Один человек погиб и 23 получили ранения.