Ночной обстрел Николаева: появились новые подробности ракетной атаки (фото, видео)
По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российские "Калибры" были направлены по сложной траектории с использованием ландшафтных особенностей местности и сменой направления в воздухе.
В ночь на 27 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Калибры" были направлены по сложной траектории, это было и ландшафтное использование местности, и смена траектории в воздухе. Напомню, что это высокоточное оружие, однако попадание конкретно по координатам жилых домов как раз является свидетельством терроризма", — сказала Гуменюк.
По данным спикера, в результате российской атаки один человек погиб и 23 получили ранения. На местах прилетов продолжаются спасательные работы, все пожары ликвидированы.
Журналисты издания "Суспільне" отметили, что одна из ракет попала в историческое здание. На месте происшествия вспыхнул пожар, который был успешно потушен.
Ранее глава Николаевской Областной государственной администрации Виталий Ким сообщал, что оккупанты запустили по городу по меньшей мере четыре ракеты. Две из них попали в частный сектор, еще одна – в многоквартирный дом.
Напомним, что 16 апреля Вооруженные силы РФ также обстреляли ракетами С-300 Снигиревскую общину Николаевской области, в результате чего погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. Взрывы повредили жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.
Ранее, 15 апреля, СБУ сообщила, что корректировщик из Николаева, который помогал оккупантам с ракетными обстрелами своего города, получил 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Злоумышленник передавал врагам информацию, помогающую корректировать ракетные удары по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр".