Ночной обстрел Николаева: появились новые подробности ракетной атаки (фото, видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, российские "Калибры" были направлены по сложной траектории с использованием ландшафтных особенностей местности и сменой направления в воздухе.

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В ночь на 27 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Калибры" были направлены по сложной траектории, это было и ландшафтное использование местности, и смена траектории в воздухе. Напомню, что это высокоточное оружие, однако попадание конкретно по координатам жилых домов как раз является свидетельством терроризма", — сказала Гуменюк.

По данным спикера, в результате российской атаки один человек погиб и 23 получили ранения. На местах прилетов продолжаются спасательные работы, все пожары ликвидированы.

Наталья Гуменюк об обстреле Николаева

Журналисты издания "Суспільне" отметили, что одна из ракет попала в историческое здание. На месте происшествия вспыхнул пожар, который был успешно потушен.

Последствия прилета по историческому зданию в Николаеве

Ранее глава Николаевской Областной государственной администрации Виталий Ким сообщал, что оккупанты запустили по городу по меньшей мере четыре ракеты. Две из них попали в частный сектор, еще одна – в многоквартирный дом.

Напомним, что 16 апреля Вооруженные силы РФ также обстреляли ракетами С-300 Снигиревскую общину Николаевской области, в результате чего погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка. Взрывы повредили жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

Ранее, 15 апреля, СБУ сообщила, что корректировщик из Николаева, который помогал оккупантам с ракетными обстрелами своего города, получил 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Злоумышленник передавал врагам информацию, помогающую корректировать ракетные удары по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр".