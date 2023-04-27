ВС РФ нанесли ракетный удар по жилым домам Николаева: есть жертвы (видео)

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, российские оккупанты обстреляли по меньшей мере три жилых дома, в том числе одну многоэтажку.

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В ночь с 26 на 27 апреля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Николаевскую область ракетами С-300. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

В 1:01 чиновник написал, что российские оккупанты выпустили по Николаеву четыре ракеты С-300, одна из которых попала в многоэтажный жилой дом.

Ракета попала в многоэтажку

В 1:24 Виталий Ким также сообщил об еще одном прилете вражеской ракеты, в этот раз по частному дому. Спустя несколько минут он также добавил, что скорая помощь выехала по третьему адресу в частный сектор.

ВС РФ обстреляли жилой дом

Согласно данным главы ОГА, по состоянию на 2:07 известно о 15 раненых и 1 погибшем в результате российского обстрела.

В результате обстрела Николаева есть жертвы

В сети также появились видео, на которых, как утверждается, запечатлены взрывы в Николаеве.

Прилеты по Николаеву

Напомним, что 16 апреля российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Снигиревской общине Николаевской области, в результате чего погибли двое подростков 2005 года рождения.

Ранее, 15 апреля СБУ сообщила, что корректировщик из Николаева, который помогал оккупантам с ракетными обстрелами своего города, получил 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Злоумышленник действовал в прифронтовых районах юга Украины.

Еще мы писали о том, что 12 апреля суд в Николаеве вынес приговор агенту ФСБ, который помогал корректировать удары по гражданским объектам города. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.