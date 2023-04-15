11,5 лет тюрьмы: суд вынес приговор корректировщику "Калибров" по Николаеву (фото)

По информации ведомства, приговоренный житель Николаева был завербован оккупантами, когда поддерживал вооруженное вторжение РФ в пророссийских Телеграмм-каналах.

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Корректировщик из Николаева, который помогал оккупантам с ракетными обстрелами своего города, получил 11 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Ведомство информирует, что сотрудники Службы безопасности смогли собрать безоговорочные доказательства вины еще одного информатора ФСБ, действовавшего в прифронтовых районах на юге Украины.

Злоумышленник собирал разведданные мест базирования и перемещения украинских сил обороны, а также позиции артиллерии и систем ПВО на территории региона, после чего передавал врагам информацию, помогающую корректировать ракетные удары по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр".

Известно, что информатора, который оказался одним из жителей области, привлекли к сотрудничеству с оккупантами через представителей "МДБ ДНР", которые приметили его, как активного участника обсуждений в пророссийских телеграмм-каналах, где он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. Он передавал врагу информацию, используя мобильный телефон, который был изъят для проведения расследования.

Информатора нашли и задержали в начале августа прошлого года в ходе операции по контрдиверсионным мерам в Николаевской области.

На основании всех собранных доказательств суд признал обвиняемого виновным и избрал мужчине меру пресечения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Обвинительный приговор вынес Заводской районный суд города Николаева. Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку есть время на его апелляционное обжалование.

Напомним, 11 апреля сотрудники СБУ нейтрализовали двух осведомителей РФ в Харьковской области, которые проводили разведывательно-подрывную деятельность на востоке страны.

Также, на днях, суд вынес приговор агенту ФСБ из Николаева, который помог России нанести 10 ракетных ударов по городским объектам города. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения.