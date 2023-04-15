11,5 років ув'язнення: суд виніс вирок коригувальнику "Калібрів" по Миколаєву (фото)

За інформацією відомства, засудженого жителя Миколаєва було завербовано окупантами, коли він підтримував збройне вторгнення РФ у проросійських Телеграм-каналах.

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Коригувальник з Миколаєва, котрий допомагав окупантам з ракетним обстрілом свого міста, отримав 11 років і 6 місяців тюремного ув'язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відомство інформує, що співробітники Служби безпеки змогли зібрати беззастережні докази провини ще одного інформатора ФСБ, що діяв у прифронтових районах на півдні України.

Зловмисник збирав розвіддані місць базування та переміщення українських сил оборони, а також позиції артилерії та систем ППО на території регіону, після чого передавав ворогам інформацію, що допомагає коригувати ракетні удари по Миколаєву крилатими ракетами "Калібр".

Відомо, що інформатора, який виявився одним із мешканців області, залучили до співпраці з окупантами через представників "МДБ ДНР", котрі помітили його як активного співрозмовника обговорень у проросійських телеграм-каналах, де він виправдовував збройну агресію РФ проти України. Чоловік передавав ворогові інформацію, використовуючи мобільний телефон, вилучений для проведення розслідування.

Інформатора знайшли та затримали на початку серпня минулого року під час операції з контрдиверсійних заходів у Миколаївській області.

На підставі всіх зібраних доказів суд визнав обвинуваченого винним і обрав чоловікові запобіжний захід за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах військового стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Обвинувальний вирок ухвалив Заводський районний суд міста Миколаєва. Вирок ще не набрав законної сили, оскільки ще є час на його апеляційне оскарження.

Нагадаємо, 11 квітня співробітники СБУ нейтралізували двох інформаторів РФ у Харківській області, що проводили розвідувально-підривну діяльність на Сході країни.

Також, днями суд виніс вирок агенту ФСБ з Миколаєва, який допоміг Росії завдати 10 ракетних ударів по об'єктах міста. Його засудили до 15 років ув'язнення.