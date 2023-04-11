СБУ викрила агентів РФ на Харківщині, котрі збирали дані про оборону ЗСУ на кордоні (фото)

За інформацією відомства, інформатором ФСБ став місцевий житель Вовчанської громади, котрий із перших днів окупації добровільно погодився співпрацювати з ворогом. Пізніше він залучив до "діяльності" свою знайому.

Related video

11 квітня співробітники Служби безпеки України нейтралізували двох інформаторів РФ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

За інформацією відомства, зловмисниками виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до розвідувально-підривної діяльності на сході країни.

Фігуранти збирали розвіддані про місця базування Сил оборони на території Вовчанської громади, облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ і місця дислокацій підрозділів Нацполіції та СБУ.

Також окупанти пропонували премії за інформацію про суспільно-політичну обстановку та пункти видачі гуманітарної допомоги.

Усю зібрану через інформаторів інформацію окупанти використовували для підготовки диверсій і проведення ракетно-артилерійських обстрілів.

Перший фігурант виявився місцевим жителем, котрий під час окупації регіону одразу почав співпрацювати з агресором.

"Виконання ворожих розвідувальних завдань він розпочав лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв'язок із ФСБ", — зазначено в повідомленні.

Відомо, що інформатори використовували месенджер Telegram і дотримувалися заходів конспірації для спілкування з ФСБ.

У підозрюваних вилучили для розслідування мобільні телефони та на підставі зібраних слідством даних висунули звинувачення. Наразі фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у вересні 2022 року СБУ заявила про затримання російського агента, який наводив дрони-камікадзе та крилаті ракети росіян на цілі, розташовані на півдні Одеської області.

На початку квітня 2023 року Служба безпеки України затримала жінку, яка допомагала російським військовим коригувати ракетні удари ЗС РФ по лікарнях і гуртожитках міста Краматорськ.