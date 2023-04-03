СБУ затримала жінку, яка наводила ракети на лікарні та гуртожитки Краматорська (фото)

За інформацією відомства, підозрювану затримали у момент виконання чергової операції. Жінка раніше підтримувала агресію РФ у заблокованих соцмережах, де її завербували російські спецслужби.

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У понеділок, 3 квітня, Служба безпеки України затримала жінку, яка допомагала окупантам коригувати ракетні удари ЗС РФ по лікарнях та гуртожитках міста Краматорськ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донбасу. Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник ФСБ РФ", — зазначено у заяві відомства.

Повідомляється, що інформаторку затримали під час виконання нею ворожого розвідувального завдання. У підозрюваної вилучили мобільний телефон, який вона використала для виконання вказівок і комунікації з російськими спецслужбами.

Інформатора затримали під час розвідувальних дій Фото: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-ekszastupnyku-ministra-informatsii-terorystychnoi-orhanizatsii-dnr

В СБУ зазначають, що з метою залучення зловмисниці до співпраці ворог використав спілкування через заблоковані в Україні соціальні мережі "Вконтакте" та "Одноклассники", де в обговореннях вона підтримувала збройну агресію Росії. Розвіддані були потрібні ворогові для підготовки та проведення прицільних ударів ракетами по українських об'єктах.

За інформацією відомства, підозрювана намагалася виявити військові аеродроми ЗСУ та місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону, також вона вивчала місто з метою позначити на електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.

Фігурантці оголосили про підозру за злочин і обрали запобіжний захід — утримання під вартою. Розслідування всіх обставин злочину продовжується.

Нагадаємо, у серпні 2022 року СБУ викрила мешканку Дніпропетровської області, яка передавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів і техніки Збройних сил України, отримуючи дані від свого чоловіка — військовослужбовця ЗСУ.

Також, у грудні 2022 року, український суд виніс вирок особистому інформатору колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря "Стрєлкова". Його засудили до 10 років ув'язнення за поширення інформації про українські війська й об'єкти інфраструктури в районі міста Слов'янськ Донецької області.

У березні 2023 року, Співробітники СБУ викрили та затримали мешканця Одеси, який публікував у російських соцмережах інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та розташування об'єктів критичної інфраструктури в регіоні.