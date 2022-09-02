Дружина бійця ЗСУ виявилася інформаторкою російських спецслужб, — СБУ

Жінка розпитувала чоловіка про розташування його військової частини, щоб передати інформацію супротивникові. Натомість росіяни обіцяли зрадниці громадянство РФ і гарний рівень життя в разі окупації.

Служба безпеки України викрила 31-річну мешканку Дніпропетровської області, яка передавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів і техніки Збройних Сил України вздовж лінії фронту неподалік Донецької та Запорізької областей. Відповідну інформацію вона отримувала від чоловіка, який служить у ЗСУ. Про це в п'ятницю, 2 серпня, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, у травні цього року жінка почала працювати на сили противника, незважаючи на те, що вона є дружиною бійця ЗСУ та має з ним спільного сина. Силовики наголосили, що чоловік, перебуваючи на східному фронті, регулярно перераховував жінці гроші на утримання дитини.

Фото: СБУ

СБУ встановила, що підсобниця окупантів розпитувала чоловіка про розташування його військової частини й інших угруповань українських сил на передовій. Отриману інформацію вона передавала через месенджери військової розвідки РФ, внаслідок чого дані використовувалися для завдання ударів по українських позиціях.

Зокрема, для передачі інформації жінка зв'язувалася з російським військовим, який натомість обіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя в разі окупації регіону військами РФ. Після чергової передачі інформації мешканку Дніпропетровської області затримали.

Жінці повідомили про підозру за статтею про державну зраду, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки повідомила про викриття та затримання у Львові групи колаборантів, які співпрацювали з бойовиками "Л/ДНР".

Також ми писали, що в Україні судитимуть організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби.