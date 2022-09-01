СБУ ліквідувала у Львові агентурну мережу, яка працювала на бойовиків "Л/ДНР" (фото)

Одним із головних підозрюваних є адміністратор антиукраїнської групи "Львівська народна республіка".

Служба безпеки повідомила про викриття та затримання у Львові групи колаборантів, які співпрацювали з бойовиками "Л/ДНР" і здійснювали підривну діяльність проти України. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, група агітаторів виконувала доручення кураторів із командування терористичних формувань "Л/ДНР" і розповсюджувала фейковий деструктивний контент у соцмережах серед мешканців Львівської області.

"Використовуючи фейкові профілі в соцмережах і на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини Росії, розповсюджували пропагандистські матеріали та проросійські наративи. Бойовики "найняли" одного з фігурантів віддалено виконувати функції ІТ-спеціаліста псевдоуправління "ЛНР", — продовжили в підозрюваним є адміністратор антиукраїнської спільноти "Львівська народна республіка", який також наповнював фейковими матеріалами портал "ВосходИнфо".

У ході проведення обшуків у колаборанта виявили комп'ютерну техніку з доказами незаконної діяльності й співробітництва на спецслужби РФ на комерційній основі. Мешканцю Львівської області оголошено підозру одразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст. 109 — "Дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади"

ч.2 ст. 110 — "Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України"

ч.1 ст. 111 — "Державна зрада"

ст. 436 — "Пропаганда війни"

ч. 2 ст. 436-2 — "Виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників"

Суд уже визначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Інші учасники групи агітаторів, за даними СБУ, перебувають у полі зору правоохоронців. Наразі вирішується питання про заочне оголошення їм підозри.

[ + – ] СБУ викрила у Львові групу агітаторів, які працювали на бойовиків "Л/ДНР" [ + – ] СБУ викрила у Львові групу агітаторів, які працювали на бойовиків "Л/ДНР"

Нагадаємо, раніше СБУ викрила та нейтралізувала банду колаборантів у Київській області, які під час окупації співпрацювали з ЗС РФ і здавали загарбникам адреси проукраїнських місцевих жителів.

Також повідомлялося, що СБУ конфіскувала у Львівській області три земельні ділянки дружини Віктора Медведчука, вартість яких становить понад 2 млн гривень.