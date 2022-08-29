Вартістю понад 2 млн грн: під Львовом СБУ конфіскувала землю дружини Медведчука

З ініціативи силовиків накладено арешт на три земельні ділянки. Повідомляється, що ці наділи незаконно опинилися у власності Оксани Марченко

За матеріалами Служби безпеки України у Львівській області заарештовано майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко. Наразі йде процедура передачі майна в управління держави, про що написала пресслужба СБУ у Facebook.

У повідомленні сказано, що йдеться про арешт трьох земельних ділянок загальною вартістю понад 2 мільйони гривень.

"За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація ухвалила незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку з державної власності приватному підприємству. Водночас не зроблено жодних змін у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності. Згодом підприємці, з метою заволодіти активами" на законних підставах", внесли свідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельну ділянку на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії", — сказано в повідомленні.

На захоплених земельних ділянках зловмисники розпочали будівництво об'єктів туристичної інфраструктури. Потім під час слідчо-оперативних дій СБУ змогла встановити, що кінцевим бенефіціаром компанії є Оксана Марченко. Нагадаємо, що вона внесена до списків санкцій Служби нацбезпеки України.

"Сколівський районний суд задовольнив ініційований СБУ позов про арешт цих об'єктів нерухомого майна", — написали в СБУ.

[ + – ] Арешт майна Оксани Марченко

Хто такі Віктор Медведчук та Оксана Марченко?

Віктора Медведчука, українського політика, народного депутата IX скликання, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", СБУ затримала ще 12 квітня 2022 року за звинуваченням у державній зраді.

Його дружина, українська телеведуча Оксана Марченко, залишила територію України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Марченко записала відеозвернення з проханням звільнити чоловіка до Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. Потім вона виступила на пресконференції в Москві, де розповіла про те, що влада України переслідує її чоловіка з політичних мотивів.

Раніше Фокус писав, що СБУ викрила спільницю ексглави ОПЗЖ у Львівській області. Для прикриття підривної діяльності жінка використовувала журналістські посвідчення та "документи" деяких компаній, що спеціалізуються у сфері безпеки.

Ще нагадаємо, що СБУ розкрила особу командира "кадировців", який убив п'ятьох людей біля Бучі. Начальник групи "Ахмата" Ізнаур Мусаєв убив п'ятьох мешканців Бучанського району пострілом у голову. Йому повідомили про підозру.