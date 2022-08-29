Стоимостью более 2 млн грн: под Львовом СБУ конфисковала землю жены Медведчука

По инициативе силовиков наложен арест на три земельных участка. Сообщается, что эти наделы незаконно оказались в собственности Оксаны Марченко

По материалам Службы безопасности Украины во Львовской области было арестовано имущество супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Сейчас идет процедура передачи имущества в управление государства, о чем написала пресс-служба СБУ в Facebook.

В сообщении сказано, что речь идет об аресте трех земельных участков общей стоимостью более 2 миллионов гривен.

"По предварительной информации, в 2009 году райгосадминистрация приняла незаконное решение безвозмездно передать земельный участок из государственной собственности частному предприятию. При этом не было сделано никаких изменений в Книге записей о государственной регистрации государственных актов на право собственности. Впоследствии предприниматели, с целью завладеть активами "на законных основаниях", внесли заведомо недостоверные сведения в официальные документы, разбили земельный участок на 3 отдельных участка и оформили их как собственность компании", — сказано в сообщении.

На захваченных земельных участках злоумышленники начали строительство объектов туристической инфраструктуры. Затем во время следственно-оперативных действий СБУ смогла установить, что конечными бенефициаром компании является Оксана Марченко. Напомним, что она внесена в санкционные списки Службы нацбезопасности Украины.

"Сколевский районный суд удовлетворил инициированный СБУ иск об аресте этих объектов недвижимого имущества", — написали в СБУ.

[ + – ] Арест имущества Оксаны Марченко

Кто такие Виктор Медведчук и Оксана Марченко?

Виктора Медведчука, украинского политика, народного депутата IX созыва, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", СБУ задержала еще 12 апреля 2022 по обвинению в государственной измене.

Его супруга, украинская телеведущая Оксана Марченко, покинула территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения России. Марченко записала видеообращение с просьбой освободить мужа к Владимиру Зеленскому и Реджепу Эрдогану. Затем она выступила на пресс-конференции в Москве, где рассказала о том, что власти Украины преследуют ее супруга по политическим мотивам

Ранее Фокус писал, что СБУ разоблачила сообщницу экс-главы ОПЗЖ в Львовской области. Для прикрытия подрывной деятельности женщина использовала журналистские удостоверения и "документы" некоторых компаний, специализирующихся в сфере безопасности.

Еще напомним, что СБУ раскрыла личность командира "кадыровцев", убившего пять человек возле Бучи. Начальник группы "Ахмата" Изнаур Мусаев убил пятерых жителей Бучанского района выстрелом в голову. Ему сообщили о подозрении.