СБУ раскрыла личность командира "кадыровцев", убившего пять человек возле Бучи (фото)

Начальник группы "Ахмата" Изнаур Мусаев убил пятерых жителей Бучанского района выстрелом в голову. Ему сообщили о подозрении.

Офис генерального прокурора при взаимодействии со Службой безопасности Украины сообщил о подозрении командиру группы спецназа чеченского отряда "Ахмат" Изнауру Мусаеву. Следствие установило, что он застрелил пятерых мирных жителей во время оккупации Бучанского района Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 29 августа.

"Майор полиции Мусаев Изнаур Ибрагимович объявлен о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", — говорится в сообщении силовиков.

Следствие установило, что под руководством Мусаева чеченские военнослужащие захватили село Микуличи, где вели насильственные действия и казнили мирных жителей. Подчиненные командира "Ахмата" жестоко расстреливали людей в этом населенном пункте.

Первой жертвой Мусаева, по данным украинских правоохранителей, оказался 57-летний местный житель, который вышел из своего двора. Оккупант 27 марта заставил мужчину опуститься на колени, после чего выстрелил ему из пистолета "Грач" в затылок. После этого оккупанты перенесли тело убитого в дом еще одного местного жителя, которого также убили выстрелом в голову. Далее жертвами Мусаева стала супружеская пара — их также поставили на колени и убили — после чего оккупанты застрелили в висок 67-летнюю женщину. Все вышеуказанные убийства произошли в течение получаса.

Группа Мусаева также занималась запугиванием местного населения для якобы предотвращения из сотрудничества с украинскими военными.

Досудебное расследование в этом производстве продолжается.

Напомним, 26 августа стало известно, что Офис генпрокурора сообщил о подозрении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за участие в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину и оправдывание российской агрессии.

Ранее украинские правоохранители установили личность российского военнослужащего, убившего двух мирных жителей выстрелами в спину в Бучанском районе.