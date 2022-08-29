СБУ розкрила особу командира "кадировців", який убив п'ятьох людей біля Бучі (фото)

Начальник групи "Ахмата" Ізнаур Мусаєв убив п'ятьох мешканців Бучанського району пострілом у голову. Йому повідомили про підозру.

Офіс Генерального прокурора при взаємодії зі Службою безпеки України повідомив про підозру командиру групи спецназу чеченського загону "Ахмат" Ізнауру Мусаєву. Слідство встановило, що він застрелив п'ятьох мирних мешканців під час окупації Бучанського району Київської області. Про це повідомила пресслужба відомства у понеділок, 29 серпня.

"Майор поліції Мусаєв Ізнаур Ібрагімович оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)", — йдеться у повідомленні силовиків.

Слідство встановило, що під керівництвом Мусаєва чеченські військовослужбовці захопили село Микуличі, де вели насильницькі дії та стратили мирних жителів. Підлеглі командира "Ахмата" жорстоко розстрілювали людей у цьому населеному пункті.

Першою жертвою Мусаєва, за даними українських правоохоронців, виявився 57-річний місцевий житель, який вийшов зі свого двору. Окупант 27 березня змусив чоловіка опуститися на коліна, після чого вистрілив йому з пістолета "Грач" у потилицю. Після цього окупанти перенесли тіло вбитого до будинку ще одного місцевого мешканця, якого також убили пострілом у голову. Далі жертвами Мусаєва стала подружня пара — їх також поставили на коліна та вбили — після чого окупанти застрелили у скроню 67-річну жінку. Всі вищезгадані вбивства відбулися протягом пів години.

Група Мусаєва також займалася залякуванням місцевого населення для нібито запобігання співпраці з українськими військовими.

Досудове розслідування у цьому провадженні триває.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо, що Офіс Генпрокурора повідомив про підозру голові Чеченської Республіки Рамзану Кадирову за участь у повномасштабному вторгненні військ РФ в Україну та виправдання російської агресії.

Раніше українські правоохоронці встановили особу російського військовослужбовця, який убив двох мирних жителів пострілами в спину у Бучанському районі.