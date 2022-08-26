Поліція встановила особу військового РФ, який вбив двох українців пострілами в спину у Бучі

Буряту, який застрелив мирних жителів Бучанського району під час окупації регіону, заочно оголосили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни. Злочин виявився зафіксованим на камерах відеоспостереження.

Правоохоронці встановили особу російського військовослужбовця, який убив двох мирних жителів пострілами у спину в Бучанському районі під час окупації регіону. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Бучанська окружна прокуратура заочно оголосила про підозру в порушенні законів та звичаїв війни старшому лейтенанту 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади Збройних сил РФ. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Як уточнюється у повідомленні Нацполіції України, підозрюваний — 27-річний житель Республіки Бурятія, і він є командиром взводу 5-ї танкової бригади.

За даними слідства, у березні 2022 року п'ятеро військових РФ приїхали на автомобілі з літерою "V" та написом "Танковий спецназ RUS" до автосалону поряд із селом Мрія у Бучанському районі Київської області.

[ + – ] Машина росіян біля підприємства в селі Мрія

До загарбників вийшли двоє цивільних беззбройних чоловіків: власник підприємства та 68-річний охоронець Леонід Пляц. Загарбники, переконавшись у тому, що українці не становлять для них небезпеки, дозволили їм піти. Однак після того, як чоловіки відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом із невстановленим військовослужбовцем відкрили вогонь з автоматичної зброї у спину мирних жителів. Від отриманих вогнепальних поранень чоловіки померли.

Після цього росіяни зайшли до приміщення на території автосалону та пограбували його, завантаживши майно у свій автомобіль.

[ + – ] Після вбивства росіяни пограбували підприємство

Як з'ясувалося пізніше, скоєний військовими РФ злочин зафіксований камерами відеоспостереження.

Нагадаємо, у травні правоохоронці встановили особу окупанта, який ґвалтував жінок у Київській області в період окупації регіону. У скоєнні злочинів підозрюється 20-річний радіотелефоніст Булат Фассахов.

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